Postwirusowe odbicie sprzedaży detalicznej

Maj w krajach Unii Europejskiej przyniósł potężne wzrosty sprzedaży detalicznej po „rozmrożeniu” gospodarki. Obroty sklepów wciąż były jednak znacznie niższe niż przed rokiem. W niektórych krajach statystyki były tak złe, że zostały utajnione.

Dopiero teraz Eurostat podsumował wyniki sprzedaży detalicznej za maj. W Unii Europejskiej była ona aż o 16,4% wyższa niż w kwietniu, gdy prawie cała Europa znalazła się w okowach mniej lub totalnego lockdownu. W wielu krajach obowiązywał całkowity bądź częściowy zakaz otwierania sklepów. Zakazy te były stopniowo znoszone od przełomu kwietnia i maja.

Stąd też spektakularne wzrosty względem kwietnia, co było jednak efektem ekstremalnie niskiej bazy. I tak na przykład sprzedaż odzieży i obuwia podskoczyła o 130,7% mdm (po spadku o 51,5% w kwietniu i 54,2% w marcu), paliwa o 31,9% mdm, a elektroniki i mebli o 32,1%.

Jeśli jednak spojrzymy na dynamikę roczną, to naszym oczom ukaże się obraz głębokiej recesji. W strefie euro majowe obroty handlowców były o 4,2% niższe niż przed rokiem. To co prawda znaczna poprawa względem spadku o prawie 20% zanotowanym w kwietniu, ale to nadal regres głębszy niż podczas najgorszych miesięcy recesji z lat 2008-09 i 2012-13.

Warto jednak odnotować, że spadek obrotów w handlu detalicznym był bardzo nierównomierny. W niektórych krajach Unii w maju odnotowano nawet solidne wzrosty sprzedaży. W Niemczech wzrosła ona o 7,2% rdr, w Danii o 6,6%, a w Finlandii o 4,6%, a w Polsce o 1,7%, co można tłumaczyć realizacją popytu odroczonego (kto nie mógł czegoś kupić w kwietniu, ten kupił w maju).

Jednakże w niektórych państwach europejskich wciąż mieliśmy do czynienia z konsumpcyjnym załamaniem. Obroty sklepów w Bułgarii były o 20,4% niższe niż w maju 2019 r. W Hiszpanii spadły o 17,9% rdr, w Luksemburgu o 19,7% rdr, w Portugalii o 12,7%, a we Francji o 12%.

Władze kilku krajów unijnych zdecydowały się utajnić statystyki sprzedaży detalicznej – Eurostat oznaczył je jako „poufne”. Na taki krok zdecydowały się Czechy, Grecja, Cypr i Włochy. W przypadku trzech pierwszych krajów w kwietniu odnotowano dwucyfrowe spadki sprzedaży (od -10,8% w Czechach przez -24,8% w Grecji po -29,5% na Cyprze). Natomiast Włosi nie ujawniają danych o sprzedaży detalicznej od początku marcowego lockdownu.

