Kurs euro powrócił do 4,25 zł

Kurs euro ponownie znalazł się powyżej poziomu 4,25 zł. To pokłosie sensacyjnych danych z amerykańskiego rynku pracy, które zostały opublikowane w piątek po południu.

W poniedziałek o 10:00 kurs euro wynosił 4,2507 zł. Do istotnego osłabienia złotego doszło jeszcze przed weekendem, gdy w piątek cena euro wzrosła o jeden grosz. W ten sposób kurs EUR/PLN po kilku dniach „wycieczki” powrócił do pasma 4,25-4,35 zł, w którym to porusza się od zeszłego lata.

Katalizatorem piątkowego osłabienia złotego były nadspodziewanie dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Raport BLS nieco utemperował oczekiwania na drastyczne cięcia stóp procentowych w Rezerwie Federalnej, co umocniło dolara względem euro i uderzyło w waluty rynków wschodzących.

W rezultacie obserwujemy dynamiczny wzrost notowań dolara . W poniedziałek rano za amerykańską walutę płacono już niemal 3,79 zł. Jeszcze pod koniec czerwca „zielonego” można było kupić za 3,72 zł.

Od ponad dwóch miesięcy w trendzie wzrostowym utrzymują się notowania franka szwajcarskiego . Helwecka waluta dziś rano wyceniana była na 3,82 zł, czyli o 1,5 grosza wyżej niż przed weekendem. Przez ostatnie tygodnie zniżkowały za to notowania funta . W poniedziałek brytyjska waluta kosztowała 4,74 zł, choć jeszcze dwa miesiące temu było to ponad 5 zł.

KK