Kuczyński: Rynki wschodzących problemów

Mocny dolar zbiera żniwo - w krajach rozwijających się rosną ceny oraz koszty obsługi zadłużenia, co zmusza lokalne władze monetarne do podwyżek stóp procentowych. Zrobiły tak Indie, Indonezja, Turcja, następna w kolejce jest Brazylia. W Polsce złoty odrobił nieco strat z ostatnich tygodni, ale nadal jest słabszy niż przez ostatnie pół roku. Jakie będą następstwa tych wydarzeń? O tym porozmawiamy z głównym analitykiem DI Xelion Piotrem Kuczyńskim. Transmisja o 10.30 - zapraszamy do zadawania pytań!

