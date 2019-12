Rok 2019 dla polskiej branży gier był pełen rozczarowań. Za sprawą „Cyberpunka” oczekiwania na kolejny rok wcale nie są mniejsze, a to nie jedyna produkcja, na którą warto zwrócić uwagę.

Najbardziej wyczekiwaną premierą gry na polskiej giełdzie jest bez wątpienia „Cyberpunk 2077”, który do graczy trafi w kwietniu 2020 roku. Branża na polskim rynku kapitałowym rozrosła się jednak tak bardzo (na GPW i NewConnect mamy już ponad 30 producentów gier), że inwestorzy nie muszą już tylko patrzeć na CD Projekt wyczekując mocnych premier.

W 2019 roku premiery polskich gier nie były jednak dla inwestorów zbyt łaskawe. Niedosyt widać m.in. po notowaniach Bloober Team. W pierwszej połowie roku akcje spółki lekko pięły się w górę w oczekiwaniu na majową premierę „Layers of Fear 2”. Gra zebrała jednak dużo gorsze oceny od „jedynki”, a kurs Bloobera się załamał. Antidotum okazały się czerwcowe targi E3, na których spółka zaskoczyła zapowiedzią „Blair Witcha”. Również i tu premiera jednak nie zadowoliła akcjonariuszy, a akcje spółki po raz kolejny przeżyły gwałtowne spadki.

Wygórowanych oczekiwań nie spełniły również inne produkcje. Szczególnie warto tu wspomnieć o wczesnym dostępie „Chernobylite” od The Farm 51, „Crossroads Inn” od Klabatera, a także o „Bee Simulator” od Varsav Game Studios. Premierom każdych z tych gier towarzyszyły bowiem mocne przeceny akcji produkujących ich spółek. Największym pozytywnym zaskoczeniem 2019 roku wydaje się być „Sniper Ghost Warrior Contracts”, który zebrał najlepsze recenzje w historii całej serii. Kurs CI Games jednak na to niemal zupełnie nie zareagował.

Miejmy nadzieję, że kolejny rok będzie dla akcjonariuszy spółek gamingowych znacznie lepszy. Jedno jest pewne, na pewno nie będzie on mniej ciekawy niż poprzedni. W związku z tym zebraliśmy, naszym zdaniem, najciekawsze premiery gier spółek z GPW w 2020 roku.

„Cyberpunk” kluczowy dla branży

Oczywiście, premierą, na którą wszyscy czekają najmocniej jest „Cyberpunk 2077”. W czerwcu na targach E3 w Los Angeles dowiedzieliśmy się, że premiera zaplanowana jest na 16 kwietnia 2020 roku. Równocześnie rozpoczęto przedsprzedaż gry, a w oficjalnym sklepie CD Projektu nabyć można liczne gadżety związane z tą produkcją. Zainteresowana „Cyberpunkiem” jest nie tylko Polska, lecz cały świat. Potwierdza to, chociażby wpisanie CD Projektu na elitarną listę Bloomberga, gdzie wskazywane są globalne spółki warte obserwowania.

Pod koniec sierpnia, CD Projekt zaprezentował 15-minutowe nagranie z rozgrywki. „Redzi” przedstawili na nim m.in. system budowy postaci. Gracz może dowolnie wybierać mocne strony, które chciałby widzieć u swojego bohatera. Różne umiejętności oznaczają także różne podejście do misji. Przykładowo w modelu solo zdobywamy budynek szturmem. Pomagają nam umiejętności strzeleckie oraz np. supersilne ręce, które umożliwiają otwieranie ciężkich drzwi. Możemy też wybrać opcję cichą. Zakradanie się i hakowanie członków Animalsów pozwala nam załatwić sprawę w zupełnie inny sposób. Wówczas przydatne są umiejętności cybernetyczne.

Nasze decyzje mają także wpływać na rozwój gry. - Wybór sposobu, w jaki przejdziemy misję, to czy np. zhakujemy system, czy zabijemy wszystkich, może powodować, że otworzą nam się zupełnie inne drogi. Gracz może czerpać przyjemność z tego, że misję może przejść na kilka sposobów i sposoby te będą miały dla niego różne konsekwencje - tłumaczył Philipp Weber, który w cyberpunkowym projekcie odpowiada za misje.

„Projekt 8” raczej nie w 2020

Teoretycznie wciąż jeszcze nie poznaliśmy daty premiery gry pod roboczą nazwą „Projekt 8” od 11 bit studios. Będzie to największa gra studia o budżecie około 20 mln zł, która zgodnie z zapowiedziami miała się ukazać na przełomie lat 2020/2021. Większość analityków jednak zgodnie twierdzi, że w przyszłym roku tej gry prawdopodobnie jeszcze nie będzie. W rekomendacji DM BDM mamy na przykład założenie o premierze dopiero w drugim kwartale 2021 roku. „Zakładamy, że równocześnie pojawi się na PC, jak i aktualne konsole, a niedługo później zadebiutuje na platformach nowej generacji” – przewidują analitycy.

Wydane mogą jednak zostać inne produkcje. „Zakładamy, ze na początku pierwszego kwartału 2020 zostanie udostępniony dodatek, którego aktualna nazwa brzmi »Project TVADGYCGJR«. Prognozujemy również udostępnienie kolejnej serii DLC w drugim półroczu 2020 oraz wydanie nowego tytułu z segmentu wydawniczego, o większym zasięgu komercyjnym niż swoich poprzedników” – czytamy w rekomendacji.

Dużo mocnych premier od PlayWaya

Z racji posiadanego modelu biznesowego, często wśród najbardziej oczekiwanych gier nie wymienia się produkcji PlayWaya. Studio to wydaje bowiem bardzo dużo gier, które z natury są zwykle mniejsze i teoretycznie nieco mniej perspektywiczne. Przyszły rok dla PlayWaya wygląda jednak bardzo obiecująco, a wiele z planowanych produkcji zajmuje wysokie miejsca na liście życzeń na Steam. Na ewentualnych sukcesach wielu z tych tytułów można będzie zyskać w zasadzie na dwa sposoby, zarówno posiadając akcje PlayWaya, jak i też udziały bezpośrednio tworzących gry spółek zależnych polskiego giganta.

W 2020 roku premiery mogą mieć aż cztery produkcje z drugiej strony wspomnianej wishlisty (miejsca od 26 do 50). Największe zainteresowanie budzą „Bum Simulator” oraz „Junkyard Simulator”. Warto także zwrócić uwagę na gry od Movie Games (spółki należącej do PlayWaya), a więc „Alaskan Truck Simulator” oraz „Lust from Beyond”. Produkcji, na które czeka wielu graczy PlayWay ma jednak znacznie więcej. Bardzo wysokie miejsca na liście życzeń Steama zajmują m.in.: „I am Your President”, „Tank Mechanic Simulator”, „Builders Of Egypt”, „Farm & Fix 2020”, „ElectriX: Electro Mechanic Simulator” czy nieco spóźniony „Drift20” (dawniej występujący pod nazwą „Drift19”). Warte obserwacji mogą być także „Prison Simulator” i „Contraband Police”.

Tak duża obecność PlayWaya na ogólnoświatowych wishlistach może robić wrażenie, a pamiętajmy, że nie obejmują one wszelkich produkcji. W 2020 roku mają się także m.in. ukazać wersje na Xbox1 i PS4 takich gier jak „Thief Simulator” oraz „House Flipper”. Ten drugi powinien się także doczekać dodatku na PC pt. „House Flipper HGTV dlc”.

Farm 51 wypuści pełne wersje

Dwie pełne wersje dużych produkcji ma w przyszłym roku zaprezentować również The Farm 51. Z fazy wczesnego dostępu powinny wyjść „Chernobylite” oraz „World War 3”. Co do pierwotnych wersji tych gier pojawiało się wiele zastrzeżeń, wydaje się, że wciąż posiadają one jednak spory potencjał. - „Chernobylite” to gra komputerowa z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Spisek, horror, przetrwanie, miłość i obsesja - to wszystko w formie nieliniowej, interaktywnej opowieści, igrającej z pojęciami prawdy i kłamstwa, rzeczywistości i fikcji, nauki i fantazji - opisuje produkt spółka.

„World War 3” to natomiast gra multiplayer z gatunku FPS, o której więcej pisaliśmy w artykule: „The Farm 51 chce zarobić na III wojnie światowej". W grze można zmierzyć się z innymi graczami podczas zbrojnego konfliktu w niedalekiej przyszłości. Arenami starć są zniszczone miasta Europy – w tym także Polski. Przykładowo, jedna z map jest wzorowana na okolicy warszawskich Złotych Tarasów i Pałacu Kultury.

Giganci przebiją pszczoły?

W 2020 roku premiery może się również doczekać gra „Giants Uprising” wydana przez Varsav Game Studios. Produkcja ma przede wszystkim trafić na PC (na razie jako early access), jednak niewykluczone, że w przyszłości ukarze się również na konsolach. „Giants Uprising” ma być grą fantasy hack’n’slash, w której wcielamy się w rolę potężnego Giganta, który po latach budzi się ze snu, by zemścić się na chciwej rasie ludzkiej. Tym samym będzie to już druga w historii produkcja tego studia, po tym jak wydało ono wspomniany już wcześniej „Bee Simulator”.

„Green Hell” trafi na konsole

Creepy Jar w 2020 roku planuje wydanie gry „Green Hell” w wersji na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Zadebiutować ma wersja gry na konsole Nintendo Switch, za co odpowiadać ma inna giełdowa spółka – Forever Enterteinment. Premiera pełnej wersji gry na komputery PC miała miejsce 5 września. Wcześniej, od sierpnia 2018 roku, gra była dostępna w formule tzw. wczesnego dostępu (early access). Już na początku lipca obecnego roku, Creepy Jar podało, że sprzedaż przekroczyła 210 tys. kopii. W paździeniku liczba ta przekroczyła 300 tys. sztuk, a na wishliście znajdowało się 570 tys. zainteresowanych.

Mogą być pewne zaskoczenia

Nie sposób przewidzieć, które produkcje okażą się największym sukcesem, dlatego zapewne jak co roku gracze i inwestorzy będą zaskakiwani produkcjami, na które mało kto stawiał. Jedną z gier wyróżnianych przez portale branżowe jest np. „Ghostrunner”, którego akcja rozgrywa się w cyberpunkowym świecie tworzonym przez stosunkowo niewielkie studio One More Level.

Największy projekt w swojej historii zapowiada także T-Bull, który jednocześnie po raz pierwszy zamierza stworzyć produkcję na platformę PC. Gra ta będzie symulatorem osadzonym w przestrzeni kosmicznej z elementami mechanik przetrwania - space survival symulator i ma być dystrybuowana w modelu premium (w formule płatnej). Zgodnie z zapewnieniami spółki, do końca 2020 roku powinna się ona ukazać w fazie wczesnego dostępu.

Jak widać, 2020 rok będzie obfitował w wiele premier gier od polskich spółek, które warto będzie śledzić. Nie da się jednak ukryć, że giełdowa sytuacja w całej branży gamingowej prawdopodobnie będzie mocno uzależniona od „Cyberpunka”, a jego sukces lub porażka może się stać dla inwestorów wyznacznikiem do określania dalszego potencjału polskich producentów gier.

Adam Hajdamowicz