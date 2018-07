Najlepsze lokaty firmowe – lipiec 2018 [Ranking Bankier.pl]

3 proc. na lokacie miesięcznej oraz 2,5 proc. na depozycie rocznym – to maksymalna stawka, na którą przedsiębiorcy mogą ulokować nadwyżkę finansową - pod warunkiem, że są to nowe środki.



Z początkiem trzeciego kwartału większość banków wprowadziła nowe tabele opłat i prowizji, jak również ustaliła nowe stawki oprocentowania depozytów. Oprocentowanie nie jest zawrotne. Trzeba jednak zaznaczyć, że mamy do czynienia z najmniejszymi spadkami stawek w historii tego rodzaju rankingu na łamach Bankier.pl.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nadwyżkę finansową - pod warunkiem, że są to nowe środki do 20 tys. zł - mogą ją ulokować maksymalnie na 3 proc. w skali roku. W przypadku posiadania większej kwoty oprocentowanie spada do 2,5 proc. Redakcja Bankier.pl jak co kwartał sprawdziła, gdzie najlepiej założyć lokatę terminową na 1, 3, 6 oraz 12 miesięcy, dla kwot 10 tys. zł oraz 100 tys. zł.

Lokata miesięczna najbardziej opłacalna

Maksymalna stawka na standardowej lokacie terminowej, na jaką może liczyć przedsiębiorca lokujący swoją nadwyżkę finansową, wynosi 3 proc. w skali roku. Oprocentowanie na takim poziomie kształtuje się już przeszło rok. I nic nie wskazuje na to, aby miało choć drgnąć w górę. Dobra wiadomość jest jednak taka, że odkąd prowadzimy ranking "Najlepszych lokat firmowych", przełom II i III kw. br. przyniósł najmniejsze spadki. Obniżenie oprocentowania miało miejsce bowiem wyłącznie w dwóch bankach, pozostałe instytucje utrzymały stawki na tym samym poziomie.

W związku z powyższym pozycja lidera została niezachwiana i w dalszym ciągu należy do Lokaty Przedsiębiorczej od Idea Banku. 3 proc. można jednak osiągnąć pod warunkiem spełnienia określonych przez bank warunków. Po pierwsze, z lokaty mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci, po drugie – przedsiębiorca musi dostarczyć do banku kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze NIP i REGON. W przeciwnym wypadku środki będą podlegać standardowemu oprocentowaniu w wysokości 1,25 proc.

Kolejne miejsce należy do Idea Banku – Lokaty Przedsiębiorczej-Biznes oraz Plus Banku oferującego Lokatę Standardową. W tym przypadku oprocentowanie jednak jest znacznie niższe – 1,40 proc., a mimo to przedsiębiorca również jest zobowiązany do spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie posiadania rachunku firmowego.

Najlepsze lokaty firmowe 1M na 10 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza 3,00% oddział / internet lokata dla nowych klientów, który prześlą do banku, e-mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON (w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oproc. wynosi 1,25%) 2 Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza Biznes 1,40% oddział/ internet posiadanie konta firmowego Plus Bank Lokata standardowa 1,40% plusbank24 posiadanie podstawowego rachunku firmowego z dostępem do IBnet24 3 Nest Bank BIZnest Lokata 1,30% bankowość mobilna / internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego 4 Plus Bank Lokata standardowa 1,10% oddział posiadanie podstawowego rachunku firmowego Neo Bank Lokata standardowa 1,10% internet posiadanie podstawowego rachunku firmowego 5 T-Mobile Usługi Bankowe Lokata terminowa 1,00% oddział / wirtualny oddział / internet/ posiadanie konta firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r.

Na trzecim miejscu znalazła się BIZnest Lokata od Nest Banku, ze stawką 1,30 proc. w skali roku. Aby jednak móc z niej skorzystać, przedsiębiorca musi ulokować nowe środki.

Posiadacze znacznie większej nadwyżki – 100 tys. zł – muszą liczyć niestety na niższe oprocentowanie. Maksymalna stawka, jaką otrzymają w Idea Banku na Lokacie Przedsiębiorczej Plus, wynosi 2,5 proc. Jednak i w tym przypadku są zmuszeni do założenia podstawowego rachunku firmowego oraz dostarczenia do banku dokumentów założycielskich firmy. W przeciwnym razie, oprocentowanie zostanie obniżone do 1,25 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 1M na 100 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza Plus 2,50% oddział / internet lokata dla nowych klientów, który prześlą do banku, e-mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON (w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oproc. wynosi 1,25%) 2 Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza Biznes 1,40% oddział/ internet posiadanie konta firmowego Plus Bank Lokata standardowa 1,40% plusbank24 posiadanie podstawowego rachunku firmowego z dostępem do IBnet24 3 Plus Bank Lokata standardowa 1,30% oddział / internet / telefonicznie brak konieczności posiadania rachunku firmowego Nest Bank BIZnest Lokata 1,30% bankowość mobilna / internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego 4 Neo Bank Lokata standardowa 1,10% internet posiadanie podstawowego rachunku firmowego 5 T-Mobile Usługi Bankowe Lokata terminowa 1,00% oddział / wirtualny oddział / internet posiadanie konta firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r.

Kolejne miejsce ex aequo zajęły Idea Bank z Lokatą Przedsiębiorczą Biznes oraz Plus Bank z Lokatą Standardową (zakładaną wyłącznie za pośrednictwem plusbank24), których oprocentowanie wynosi 1,40 proc. w skali roku. Natomiast podium zamyka Lokata Standardowa od Plus Banku oraz BIZnest Lokata oferowana przez Nest Bank, na których można zarobić 1,30 proc.

Stawki lokat 3-miesięcznych bez zmian

Oprocentowanie lokat 3-miesiecznych nie uległo zmianie w stosunku do drugiego kwartału br. W dalszym ciągu, lokując 10 tys. zł, przedsiębiorcy najwięcej zarobią w Idea Banku na Lokacie Cloud-Biznes ze stawką 1,95 proc. w skali roku. Wymaga ona jednak posiadania rachunku Firma To Ja oraz dodatkowo utrzymania na nim przez cały okres trwania lokaty środków o wartości 10 proc. wysokości depozytu.

Najlepsze lokaty firmowe 3M na 10 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Idea Bank Lokata Cloud - Biznes 1,95% oddział/ internet utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na koncie Firma To Ja 2 Idea Bank Lokata na nowe środki 1,90% oddział / internet /telefonicznie posiadanie konta firmowego 3 Nest Bank BIZnest Lokata 1,60% bankowość mobilna /internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego 4 Plus Bank Lokata standardowa 1,50% internet dotyczy nowych środków Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza -Biznes 1,50% oddział / internet posiadanie konta firmowego BZ WBK Biznes Impet 1,50% oddział dotyczy nowych środków 5 Plus Bank Lokata standardowa 1,30% oddział/ internet / telefonicznie brak konieczności posiadania rachunku firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r.

Kolejna pozycja należy do Lokaty na nowe środki oferowanej przez Idea Bank. W jej przypadku właściciel biznesu zarobi nieco mniej, bo 1,90 proc. w skali roku, jednak jedynym wymogiem jest posiadanie rachunku firmowego.

Trzecie miejsce zajęła BIZnest Lokata od Nest Banku ze stawką 1,60 proc. Warto pamiętać, że dotyczy ona wyłącznie nowych środków.

Jeśli natomiast przedsiębiorca rozważa ulokowanie nadwyżki w kwocie 100 tys. zł na 3 miesiące, nie ma co liczyć na wyższy procent. Stawki lokat są w tym wypadku identyczne jak te dla 10 tys. zł – pierwsze miejsce należy do Lokaty Cloud-Biznes od Idea Banku ze stawką 1,95 proc., drugie również do Idea Banku, tym razem w ramach Lokaty na nowe środki oprocentowanej 1,90 proc., trzecia pozycja to BIZnest Lokata oferująca 1,60 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 3M na 100 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Idea Bank Lokata Cloud - Biznes 1,95% oddział/ internet utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja 2 Idea Bank Lokata na nowe środki 1,90% oddział / internet /telefonicznie posiadanie konta firmowego 3 Nest Bank BIZnest Lokata 1,60% bankowość mobilna /internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego 4 Plus Bank Lokata standardowa 1,50% plusbank24 posiadanie konta firmowego Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza -Biznes 1,50% oddział / internet posiadanie konta firmowego BZ WBK Biznes Impet 1,50% oddział dotyczy nowych środków Toyota Bank Lokata długoterminowa 1,50% oddział / internet /telefonicznie posiadanie konta firmowego 5 Plus Bank Lokata standardowa 1,40% oddział/ internet / telefonicznie brak konieczności posiadania rachunku firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r.

Oprocentowanie depozytów 6-miesięcznych

Przedsiębiorcy, lokując środki na okres półroczny, otrzymają lepsze oprocentowanie niż w przypadku depozytów 3-mieięcznych, jednak w dalszym ciągu niższe niż 1-miesięcznych. Maksymalna stawka dostępna na rynku wynosi obecnie 2,05 proc. Oprocentowanie Lokaty Cloud-Biznes od Idea Banku, bo o niej mowa, uwarunkowane jest utrzymaniem przez cały okres jej trwania środków o wartości 10 proc. wysokości depozytu na Koncie Firma To Ja.

Drugie miejsce należy do Lokaty na nowe środki-Biznes, na której, pod warunkiem posiadania rachunku firmowego, przedsiębiorca uzyska stawkę w wysokości 1,90 proc.

Natomiast tuż za nią uplasowała się Lokata standardowa od Plus Banku, przy czym jej założenie jest możliwe wyłącznie przez bankowość internetową. Co oznacza, że uzyskanie 1,80 proc. w skali roku jest możliwe wyłącznie dla posiadaczy rachunku firmowego.

Najlepsze lokaty firmowe 6M na 10 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Idea Bank Lokata Cloud - Biznes 2,05% oddział/ internet utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja 2 Idea Bank Lokata na nowe środki- Biznes 1,90% oddział / internet dotyczy nowych środków; posiadanie rachunku firmowego 3 Plus Bank Lokata standardowa 1,80% plusbank24 posiadanie konta firmowego 4 Nest Bank BIZnest Lokata 1,70% bankowość mobilna / internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego 5 Credit Agricole Lokata Terminowa 1,60% oddział/ serwis telefoniczny CA24 posiadanie konta firmowego; dotyczy nowych środków Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r.

W przypadku lokat na 100 tys. zł, podium należy do tych samych produktów. Pierwsze miejsce zajęła Lokata Cloud-Biznes z oprocentowaniem 2,05 proc. w skali roku. Druga pozycja należy do Lokaty na nowe środki (1,90 proc.), również od Idea Banku. Natomiast trzecie miejsce zajął Plus Bank z Lokatą standardową (1,80 proc.).

Najlepsze lokaty firmowe 6M na 100 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Idea Bank Lokata Cloud - Biznes 2,05% oddział/ internet utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja 2 Idea Bank Lokata na nowe srdoki- Biznes 1,90% oddział / internet dotyczy nowych środków; posiadanie rachunku firmowego 3 Plus Bank Lokata standardowa 1,80% plusbank24 posiadanie konta firmowego 4 Toyota Bank Lokata długoterminowa 1,75% oddział / internet /telefonicznie posiadanie konta firmowego 5 Nest Bank BIZnest Lokata 1,70% bankowość mobilna / internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r.

Roczne lokaty doganiają depozyty 1-miesieczne

Lokując nadwyżkę na depozycie rocznym, chciałoby się uzyskać oprocentowanie adekwatne do okresu zamrożenia środków. Nic jednak bardziej mylnego. Banki nie nagradzają klientów za zakładanie lokat terminowych na okres 12 miesięcy, choć dzięki pojawieniu się nowej Lokaty Max Biznes od Volkswagen Banku sytuacja nie jest tak opłakana jak w pierwszym kwartale br.

Lokując środki pieniężne na rok w wysokości 10 tys. zł, przedsiębiorca ma szansę otrzymać 2,50 proc. Jest to możliwe za sprawą promocji trwającej w Volkswagen Banku od 1 lipca 2018 r. Musi jednak być posiadaczem rachunku firmowego, a lokata zakładana jest wyłącznie na nowe środki za pośrednictwem infolinii. Depozyt może zostać założony na dowolny okres czasu od roku do 10 lat, przy czym wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesięcy, a w przypadku automatycznego jej przedłużenia jest możliwość wypłaty odsetek na konto lub dalsza ich kapitalizacja.

Drugie miejsce należy do Lokaty Cloud-Biznes od Idea Banku, na której można zarobić 2,05 proc. w skali roku. Jednak i tu nie można zapomnieć o konieczności spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie posiadania konta firmowego, na którym przedsiębiorca przez cały okres trwania lokaty utrzyma saldo w wysokości 10 proc. wartości depozytu.

Podium zamyka natomiast Lokata Max Biznes od Volkswagen Banku w wersji standardowej ze stawką 2 proc. Można ją założyć w dowolnej placówce banku czy przez internet, jednak jest produktem skierowanym do posiadaczy Plus Konta Biznes.

Najlepsze lokaty firmowe 12M na 10 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Volkswagen Bank Lokata Max Biznes* 2,50% infolinia dotyczy nowych środków, dla posiadaczy Plus Konta Biznes 2 Idea Bank Lokata Cloud - Biznes 2,05% oddział/ internet utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja 3 Volkswagen Bank Lokata Max Biznes* 2,00% oddział/ internet dla posiadaczy Plus Konta Biznes 4 Nest Bank BIZnest Lokata 1,90% bankowość mobilna /internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego Plus Bank Lokata standardowa 1,90% plusbank24 posiadanie konta firmowego Credit Agricole Lokata Terminowa 1,90% oddział/ serwis telefoniczny CA24 posiadanie konta firmowego; dotyczy nowych środków 5 Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza -Biznes 1,65% oddział / internet posiadanie konta firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r. * oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach, wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesi., w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty jest możliwość wypłaty odsetek na konto lub dalsza ich kapitalizacja

Przedsiębiorcy, którzy posiadają środki w wysokości 100 tys. zł, szukający najwyżej oprocentowanej lokaty mogą skorzystać z propozycji sześciu banków. W zależności od instytucji oraz warunków dodatkowych, oprocentowanie waha się w przedziale od 1,90 do 2,50 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 12M na 100 000 zł Lp. Bank Nazwa lokaty Oproc. Kanały sprzedaży Warunki 1 Volkswagen Bank Lokata Max Biznes* 2,50% infolinia dotyczy nowych środków, dla posiadaczy Plus Konta Biznes 2 Toyota Bank Lokata długoterminowa 2,10% oddział / internet /telefonicznie posiadanie konta firmowego 3 Idea Bank Lokata Cloud- Biznes 2,05% oddział/ internet utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja 4 Volkswagen Bank Lokata Max Biznes* 2,00% oddział/ internet dla posiadaczy Plus Konta Biznes 5 Nest Bank BIZnest Lokata 1,90% bankowość mobilna / internet dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego Plus Bank Lokata standardowa 1,90% plusbank24 posiadanie konta firmowego Credit Agricole Lokata Terminowa 1,90% serwis telefoniczny CA24 posiadanie konta firmowego Źródło: Bankier.pl, stan na 04.07.2018 r. *oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach, wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesi., w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty jest możliwość wypłaty odsetek na konto lub dalsza ich kapitalizacja

Na prowadzenie wysunął się Volkswagen Bank z Lokatą Max Biznes oprocentowaną w wysokości 2,50 proc. Przy czym przedsiębiorca musi pamiętać, że dotyczy ona wyłącznie nowych środków. Drugie miejsce należy do Toyota Banku z Lokatą długoterminową, na której można zarobić 2,10 proc. w skali roku. Natomiast podium zamyka Idea Bank oferujący Lokatę Cloud-Biznes ze stawką 2,05 proc.

Mimo że w trzecim kwartale br. nie odnotowaliśmy drastycznych spadków oprocentowania lokat terminowych, to ich poziom w dalszym ciągu nie zachęca do inwestowania wypracowanych przez przedsiębiorstwo nadwyżek. Jak pokazuje zestawienie, najkorzystniejszą opcją pozostają krótkoterminowe depozyty zakładane na stosunkowo niewielkie kwoty. I choć stawki lokat długoterminowych są nieco niższe, to zamrażanie środków na rok czasu wydaje się być nieopłacane.

Katarzyna Rostkowska