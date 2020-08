Plus500 głównym sponsorem Legii Warszawa

legia.com

Legia Warszawa ma nowego głównego sponsora. Została nim firma Plus500, czyli internetowy broker, którego można postrzegać jako konkurencję np. dla rodzimego X-trade Brokers.

- Plus500, międzynarodowa firma notowana na londyńskiej giełdzie, została nowym głównym sponsorem Legii Warszawa i od początku sezonu 2020/21 logo firmy będzie widniało na froncie koszulki aktualnych mistrzów Polski. Marka Plus500 jest znana wśród pasjonatów piłki nożnej na całym świecie, odkąd w 2015 roku została głównym sponsorem klubu Atletico Madryt. Legia Warszawa jest trzecim europejskim klubem piłkarskim w portfelu sponsorskim spółki - poinformowała Legia Warszawa na swojej stronie.

- Jednocześnie Legia Warszawa kontynuuje strategiczną współpracę z Fortuna Zakłady Bukmacherskie, która od początku sezonu 2020/2021 otrzyma miano Sponsora Oficjalnego Legii Warszawa. Logotyp Fortuny na koszulce meczowej zostanie przeniesiony na tył, zastępując logotyp marki Królewskie, która również kontynuuje współpracę z klubem i od najbliższego sezonu będzie eksponowana na rękawku - dodano.

Samo Plus500 do tej pory nie zasłynęło szerszą ekspansją marketingową w Polsce, umowa z Legią sugeruje jednak, że firma poważniej myśli o naszym rynku i zamierza się na nim nieco mocniej rozepchnąć. To ważny sygnał także dla konkurencji, w tym np. X-trade Brokers, które także oparło swój model na kontraktach CFD. Akcje XTB taniały w poniedziałek o 4,5 proc., choć ciężko oceniać, jak duży wpływ na notowania miała decyzja Plus500.

Przedstawiciele Plus500 jasno deklarują swoje zamiary. - Współpraca z Legią pomoże nam konsekwentnie wzmacniać międzynarodową rozpoznawalność marki Plus500, a także zwiększy znajomość naszej firmy wśród klientów w Polsce, która jest dla nas ważnym rynkiem o dużym potencjale - mówi David Zruia, prezes Plus500. Umowa między Legią Warszawa a spółką Plus500 będzie obowiązywała od początku sezonu 2020/21 i została podpisana na 2 lata, z opcją przedłużenia na kolejny rok.

Plus500 to internetowa platforma dla klientów indywidualnych do międzynarodowego handlu kontraktami CFD. Grupa oferuje ponad 2500 różnych instrumentów finansowych, w tym akcje, indeksy, towary, opcje, fundusze ETF, waluty obce i kryptowaluty. Klienci Plus500 mogą handlować kontraktami CFD w ponad 50 krajach. Plus500 posiada licencje na prowadzenie działalności i podlega regulacjom w Wielkiej Brytanii, Australii, Cyprze, Izraelu, Nowej Zelandii, RPA, Singapurze i na Seszelach. Akcje Plus500 notowane są na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (symbol: PLUS) i wchodzą w skład indeksu FTSE 250.



AT