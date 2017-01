Klienci wciąż przepłacają za przelewy w placówkach. Wielu z nich to osoby starsze

Od kilku do nawet kilkunastu złotych można zapłacić za zlecenie przelewu w okienku bankowym. Osoba, która aktywnie korzysta z takiej usługi, w skali roku oddaje do banku setki złotych prowizji. A klientów, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej, wciąż są miliony. To z reguły starsze osoby.

Bankier.pl po raz kolejny prześwietlił ceny przelewów realizowanych w placówkach bankowych na rachunki zewnętrzne. W porównaniu do poprzedniej edycji badania, opłaty utrzymały się na zbliżonym poziomie, choć dwa banki zapowiedziały już podwyżki.

Tym razem pod uwagę wzięliśmy najpopularniejsze konta z bieżącej oferty, ale także ROR-y, które nie są już sprzedawane, ale wciąż pozostają w obsłudze. Z reguły takie konta są znacznie droższe, bo banki celowo podnoszą ceny „starym” klientom. Wiedzą, że lojalny i przyzwyczajony do banku klient i tak nie zmieni rachunku. Z reguły z takich ROR-ów korzystają osoby starsze, które konta zakładały kilka lat temu.





Słone opłaty za przelewy w placówkach

Spośród przeanalizowanych rachunków największą opłatę za przelew zlecony w placówce pobiera Credit Agricole w starym e-Koncie – 12 zł. Jest to jednak rachunek internetowy kierowany do osób korzystających głównie z elektronicznych kanałów obsługi.

Opłaty za przelewy w placówkach i internecie dla wybranych rachunków Bank Rachunek Miesięczny koszt rachunku z kartą Przelew w oddziale Przelew w internecie Alior Bank Konto Wyższej Jakości 0-12,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Konto Osobiste (w obsłudze) 6-22,00 zł 7,00 zł 0,00 zł Bank Millennium Konto 360 0-15,00 zł 7,99 zł 0,00 zł Konto Osobiste 3,00-11,00 zł 7,99 zł 0,50 zł Konto Internetowe (w obsłudze) 3,00 zł 9,00 zł 0,00 zł Bank Pekao Eurokonto Mobilne 0-5,99 zł 9,99 zł 0,00 zł Eurokonto Aktywne Plus 9,99 zł 1,99 zł 0,00 zł Eurokonto Standard/Podstawowe (w obsłudze) 8,50 zł 6,00 zł 1,00 zł Bank Pocztowy Konto ZawszeDarmowe 0-5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł Pocztowe Konto Nestor (w obsłudze) 0-5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł BGŻ BNP Paribas Konto Praktyczne 0-17,00 zł 6,00 zł 0,00 zł BOŚ EkoKonto bez Kosztów 0-5,00 zł 7,00 zł 0,00 zł BZ WBK Konto Godne Polecenia 0-4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł Konto 123 0-24,00 zł 8,00 zł 0,00 zł Konto Wydajesz&Zarabiasz (w obsłudze) 5,00-12,00 zł 8,00 zł 0,50 zł Citi Handlowy CitiKonto 6-21,00 zł 10,00 zł (20 zł od marca) 0,00 zł Credit Agricole Bank Polska Konto ProstoOszczędzające PLUS 0-17,80 zł 8,90 zł 0,00 zł Credit Agricole e-Konto (w obsłudze) 4,90-7,90 zł 12,00 zł 0,00 zł Deutsche Bank dbNET 0-10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Eurobank konto active 0-13,90 zł 7,00 zł 0,00 zł konto standard 4,90-6,90 5,00 zł nd Getin Noble Bank Getin Up 0-6,99 zł 5,99 zł 0,00 zł Konto Uniwersalne (w obsłudze) 7,99-14,98zł 5,99 zł 1,49 zł ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0-7,00 zł 9,00 zł 0,00 zł Konto z Lwem Komfort 12,00-19,00 zł 0,00 zł (od marca tylko pierwszy 0, zł, kolejny 9 zł). 0,00 zł mBank eKonto Standard 0-4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł eKonto z darmowymi bankomatami (w obsłudze) 0-7,00 zł 8,00 zł 0,00 zł PKO BP Konto za Zero 0-6,90 zł 5,99 zł 0,00 zł Konto Bez Granic 17,90 zł 0,00 zł 0,00 zł Superkonto (sprzed 2011 r.; w obsłudze)* 11,15-13,15 5,99 zł 1,20 zł Plus Bank KontoPlus 0-9,00 zł 7,00 zł 0,00 zł Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto 3,00 zł 10,00 zł 0,00 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0-6,00 zł 10,00 zł 0,00 zł * Konto kosztuje od 7,90 zł do 9,90 zł. Bank pobiera jednak opłatę roczną w wysokości 39 zł za kartę debetową. Podzieliliśmy tę opłatę na 12 miesięcy, co dało 3,25 zł miesięcznie. Doliczyliśmy tę kwotę do miesięcznych kosztów utrzymania ROR-u. Źródło: Bankier.pl

Banków, które pobierają 8-10 zł za dyspozycję zleconą w placówce jest już znacznie więcej. Już w marcu pojawi się nowy lider zestawienia. Citi Handlowy poinformował swoich klientów, że za przelew zlecony w placówce będzie kasował aż 20 zł. Zmiany w cenniku szykuje także ING Bank Śląski w ramach Konta Komfort. Obecnie przelewy w placówkach są tam bezpłatne, po zmianie za darmo będzie tylko pierwszy w miesiącu. Kolejny będzie już kosztował 9 zł.

Co ciekawe, w niektórych pakietach "pozostających w obsłudze" stosowane są opłaty za przelewy internetowe. Tak jest na przykład w największym banku w Polsce – PKO BP, który od posiadaczy starego Superkonta pobiera 1,20 zł za zrealizowanie przelewu internetowego. A jeśli klient zatwierdzi ten przelew kodem ze zdrapki, zapłaci dodatkowo 0,29 zł. Z kolei Getin Bank pobiera 1,49 zł za przelew internetowy zlecony przez posiadacza wycofanego już z oferty Konta Uniwersalnego.

Opłaty za przelewy w placówkach będą rosły, bo w ten sposób banki będą chciały przekonać jak najwięcej klientów do bankowości elektronicznej. Im mniej osób będzie odwiedzało placówki, tym mniej pracowników będzie potrzebnych do obsługi kasowej. A to oznacza zmniejszenie kosztów osobowych i redukcję placówek.

Wojciech Boczoń