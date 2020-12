xBox deklaruje pełny zwrot kosztów zakupu każdemu nabywcy "Cyberpunk 2077" ze sklepu Microsoft Store

fot. Xbox / YouTube

Każdy posiadacz gry "Cyberpunk 2077", który zakupił ją w wersji cyfrowej ze sklepu Microsoft Store, może liczyć na pełny zwrot kosztów - taką deklarację złożył zespół Xbox Support naTwitterze w piątek wieczorem.

"Żeby mieć pewność, że każdy gracz otrzyma obsługę w jakości, której oczekuje od Xbox , rozszerzamy naszą politykę przyjmowania zwrotów i oferujemy do odwołania pełną refundację kosztów każdemu, kto kupił +Cyberpunk 2077+ w wersji cyfrowej z Microsoft Store" - napisał zespół xBox Support na swoim koncie na Twitterze.

Xbox Support dodał, że zwrócił już dla koszty ogromnej większości klientów, którzy wystąpili z takim żądaniem.

"Chociaż wiemy, że deweloperzy z CD Projekt Red pracowali ciężko nad stworzeniem "Cyberpunk 2077" w ekstremalnie wymagających okolicznościach, to jednocześnie zdajemy sobie też sprawę, że niektórzy gracze są niezadowoleni z obecnej jakości gry na starszych typach konsol" - napisano na Twitterze.

Prezes CD Projekt Adam Kiciński poinformował w piątek PAP Biznes, że CD Projekt nie prowadzi obecnie z Microsoftem rozmów o wycofaniu "Cyberpunk 2077" z dystrybucji cyfrowej na konsolach Xbox. Obawiała się tego część inwestorów i analityków po tym, jak kilkanaście godzin wcześniej Sony Interactive Entertainment usunęło cyfrową wersję gry "Cyberpunk 2077" ze sprzedaży w PlayStation Store.

W komunikacie na Twitterze Sony potwierdziła, że od piątku każdy gracz PlayStation może zwrócić cyfrową wersję gry i otrzymać zwrot pieniędzy. Firma podała, że wstrzymanie cyfrowej dystrybucji "Cyberpunk 2077" w PlayStation Store ma charakter tymczasowy.

Gra zadebiutowała 10 grudnia. Od czasu premiery media branżowe oraz gracze wskazują na liczne błędy oraz niską jakość gry w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Informacja o wycofaniu gry CD Projektu z PlayStation Store wywołała w piątek mocną wyprzedaż jej akcji. W ciągu dnia spadki przekraczały nawet 20 proc., a dzienne minimum wyznaczone zostało w okolicy 242 zł, poziomie notowanym ostatnio w poniedziałek, kiedy to rynek zareagował na niskie oceny graczy konsolowej wersji "Cyberpunka". Na koniec dnia CD Projekt odrobił część spadków, a kurs zniżkował o 12 proc., do 271 zł.

Od dnia premiery gry kurs akcji CD Projekt spadł o 31 proc., a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił niemal 39 proc.

"Informacja o wycofaniu "Cyberpunka" z PlayStation Store była niespodziewana, gdyż po poniedziałkowej konferencji spółki wydawało się, że takiego ryzyka nie ma. Na wielu wymiarach jest to tragiczna dla CD Projektu informacja. Nie dość, że zmniejszy to przychody ze sprzedaży, to upada legenda CD Projektu jako polskiej spółki, która zawsze dowozi projekt i produkty wysokiej jakości" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Ciężko uwierzyć, że to nadszarpnięte zaufanie zostanie w całości nadrobione. Ma to także wpływ na wycenę. Fakt, że spółka do tej pory oferowała gry najwyższej jakości sprawiało, że inwestorzy wyceniali ją z premią wobec prognoz wyników. Zmiana tego podejścia będzie teraz ciążyć" - ocenił.

Analitycy biur maklerskich jeszcze przed informacją o decyzji PlayStation Store obniżyli o około 20 proc. prognozy sprzedaży gry "Cyberpunk 2077" w grudniu i rok po premierze, głównie ze względu na problemy z wersją na konsole. Aktualne szacunki przesłało PAP Biznes sześć biur maklerskich. Średnia z tych prognoz wskazywała na sprzedaż 15,1 mln kopii gry w tym roku i 25,4 mln egzemplarzy w rok od premiery.

"Po informacjach o problemach gry na starej generacji, obniżylibyśmy założenia odnośnie starych konsol o ok. 70 proc. (po części zrekompensowane rewelacyjną sprzedażą na PC) lecz ten news pewnie zmniejszy prawdopodobnie oczekiwania sprzedażowe na konsole przez konsensus o kolejne 30-40 proc. Jesteśmy mocno rozczarowani tą informacją, która pokazuje, że gra po prostu nie była gotowa do wydania na grudzień 2020 r., a decyzja o wydaniu była dużym błędem" - powiedział Kacper Koproń, analityk Trigon DM. (PAP Biznes)

pr/ ana/