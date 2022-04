sWIG80 i mWIG40 wciąż silniejsze od WIG; w WIG20 znów słabną banki

fot. Robert Gardziński / / FORUM

mWIG40 zdołał w minionym tygodniu utrzymać trend wzrostowy siły relatywnej do WIG, jednak od kilku już sesji impet tego trendu spada. Spośród spółek, dla których trend RS ma kierunek wzrostowy, wyróżniał się Mabion, Ten Square Games oraz Tauron PE. Ciekawie prezentują się Celon Pharma, Huuuge, Kruk oraz WP Holding, które mają szansę na umocnienie względem mWIG40.

W przedświątecznym tygodniu mWIG40 stracił 0,8 proc., a siła relatywna tego indeksu do WIG utrzymała trend wzrostowy zarówno w średnim jak i krótkim horyzoncie czasowym. Od kilku jednak sesji siła (impet) tych trendów spada, co może się przełożyć na zachowanie tego indeksu względem szerokiego rynku w perspektywie kilku najbliższych sesji.

Na przestrzeni ubiegłego tygodnia w mWIG40 zyskały akcje 18 spółek, a najmocniej urosły Mabion (17,1 proc.), Ten Square Games (9,8 proc.) oraz Tauron PE (7,9 proc.). Dla wszystkich tych spółek trend RS do mWIG40 w dwóch horyzontach ma kierunek wzrostowy, a dynamika tych trendów również w dwóch horyzontach rośnie.

W podobnej sytuacji (trend wzrostowy RS w dwóch horyzontach, rosnący impet tych trendów) są po czwartkowej sesji także Biomed Lublin, ComArch, Enea, Grupa Azoty, Inter Cars, Mo-Bruk oraz Neuca.

Słabo, podobnie jak w WIG20, zachowały się w ubiegłym tygodniu wchodzące w skład mWIG40 banki. Po czwartkowej sesji RS do mWIG40 Aliora, Banku Millenium oraz ING Banku Śląskiego ma w dwóch horyzontach kierunek spadkowy, a siła tych trendów rośnie. Tylko Bank Handlowy utrzymał wzrostowy kierunek siły relatywnej w średnim horyzoncie czasowym, jednak siła tego trendu spada, a krótkoterminowy trend spadkowy RS po czwartkowej sesji umocnił się.

Oprócz banków najsłabsze w mWIG40 są Budimex, Develia, Dom Development oraz PlayWay, co oznacza, że trend RS w dwóch horyzontach ma kierunek spadkowy, a siła tych trendów rośnie.

Poza liderami wzrostów z ubiegłego tygodnia, ciekawie w mWIG40 prezentują się akcje Celon Pharma, Huuuge, Kruka oraz WP Holding. Dla Celon Pharma trend RS w dwóch horyzontach czasowych ma kierunek spadkowy, jednak impet tych trendów już nie potwierdza. Czasami taki układ poprzedza umocnienie danych akcji względem rynku. Kurs samej spółki natomiast konsoliduje się nieco poniżej średnioterminowej linii trendu spadkowego, poprowadzonej od szczytu z marca 2021 roku.

Podobny do Celon Pharma układ siły relatywnej występuje na akcjach Huuuge, które zanotowały relatywnie mocną czwartkową sesję, a notowaniom towarzyszył największy, od pierwszych dni po giełdowym debiucie, wolumen. Spółka po raz kolejny obroniła także rysujące się w okolicach 17 zł wsparcie.

Kruk i WP Holding znajdują się od ostatniej dekady marca w korekcie wcześniejszych wzrostów. Wzrost impetu RS może sugerować zbliżające się lepsze zachowanie tych papierów względem rynku i np. próby zakończenia tych korekt.

Spółka Horyzont trendu RS* D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 2022-04-14 11 bit studios Średnioterminowy ** X X X X X X Krótkoterminowy *** X X X X X X Alior Bank Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X X X X - AmRest Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - ASBISc Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - Asseco SEE Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Bank Handlowy Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X - Bank Millennium Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X X - - - Benefit Systems Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Biomed Lublin Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - X X X X X Budimex Średnioterminowy X - - - - - Krótkoterminowy X X X - - - Celon Pharma Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - Ciech Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X ComArch Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X DataWalk Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - Develia Średnioterminowy X X X X X - Krótkoterminowy X X X X - - Dom Development Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - Enea Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - X X X Eurocash Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Famur Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X GPW Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - Grupa Azoty Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - X X X X X Huuuge Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - ING Bank Śląski Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - Inter Cars Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - X X X Kernel Holding Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X - - - - Kruk Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - Grupa Kęty Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - X X X LiveChat Software Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Mabion Średnioterminowy - - - - - X Krótkoterminowy - - - - X X Mercator Medical Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - Mo-Bruk Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Neuca Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - X X X X PKP Cargo Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - PlayWay Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - Polenergia Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Selvita Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X Tauron PE Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - X X X Ten Square Games Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - WP Holding Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X - - - - XTB DM Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X

X trend wzrostowy

- trend spadkowy

* Trend RS został wyznaczony za pomocą TSF (Time Series Forecast) wykorzystujących regresję liniową liczoną metodą najmniejszych kwadratów;

** Trend średnioterminowy wyznaczany jest z okresu ostatnich 30 sesji;

*** Trend krótkoterminowy wyznaczany jest z okresu ostatnich 14 sesji.

Siła relatywna (RS) to iloraz ceny badanego instrumentu i benchmarku, którym dla indeksów jest WIG, a dla spółek zamieszczonych w tabeli - mWIG40.

sWIG80 i mWIG40 wciąż silniejsze od WIG; w WIG20 znów słabną banki

Przedświąteczny tydzień, z mniejszą liczbą sesję na GPW, nie przyniósł znaczących zmian głównych indeksów. Najmocniejszy był WIG20, który zyskał 0,4 proc., a najsłabiej zachował się sWIG80, tracąc 0,9 proc. Z punktu widzenia trendu siły relatywnej do WIG, indeksy mWIG40 i sWIG80 są w dalszym ciągu mocniejsze od szerokiego rynku. Po czwartkowej sesji trend siły relatywnej dla obydwu indeksów miał kierunek wzrostowy, zarówno w ujęciu krótko- jak i średnioterminowym.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej na wartości zyskały akcje Lotosu (12,9 proc.), JSW (8,0 proc.) oraz PKN Orlen (6,7 proc.). Dla spółek paliwowych trend RS do WIG20 zarówno w krótkim jak i średnim terminie ma kierunek wzrostowy. Dla obydwu spółek rośnie również siła tego trendu, a sam wskaźnik RS dla Lotosu jest na najwyższych poziomach od czerwca 2020 roku. Dla PKN Orlen wskaźnik RS do WIG20 rośnie od początku kwietnia br., jednak nie zbliżył się jeszcze do swoich ostatnich, średnioterminowych maksimów z 8 marca br. W przypadku JSW średnioterminowy trend RS do WIG20 ma kierunek wzrostowy, a w krótkim terminie trend pozostaje jeszcze spadkowy, jednak nie jest już potwierdzany przez impet.

Na samym wykresie RS JSW do WIG20 buduje się trend boczny i jeśli nastawienie inwestorów względem tych akcji nie zmieni się, to wkrótce może nastąpić testowanie jego górnego ograniczenia.

W gronie najsilniejszych spółek w WIG20 są także walory PGNiG, których kurs wzrósł w ubiegłym tygodniu o 3,6 proc., a trend RS w dwóch horyzontach ma kierunek wzrostowy. Od połowy tygodnia rośnie również siła tych trendów. Sam wskaźnik RS, po bardzo mocnym cofnięciu z drugiej połowy marca br., zwyżkuje od pierwszych sesji kwietnia, a do ostatnich maksimów ma jeszcze sporo miejsca.

Trend wzrostowy RS do WIG20 w dwóch horyzontach miały po czwartkowej sesji również akcje Asseco Poland, Dino Polska, Pepco, PGE oraz PZU. Jednak po mocnym spadku kursu Asseco (-6,6 proc.) w zeszłym tygodniu, sam wskaźnik RS wrócił raczej do średnioterminowego trendu bocznego. Dla Dino natomiast wskaźnik RS testuje średnioterminowe maksima, a kurs spółki od końca marca br. pozostaje w trendzie bocznym, nieco poniżej średnioterminowej linii trendu spadkowego.

Najsłabszymi akcjami w WIG20 są Allegro oraz CCC, których wskaźniki RS do WIG20 ustanowiły w ubiegłym tygodniu nowe, średnioterminowe minima.

Po spadkach kursów wszystkich przedstawicieli sektora bankowego z WIG20 pogorszył się obraz ich siły relatywnej względem tego indeksu, a wykres RS WIG-Banki do WIG zbliżył się do dolnego ograniczenia budującego się od 7 marca trendu bocznego. Ewentualne wybicie z tej konsolidacji dołem mogłoby otworzyć drogę do dalszego osłabiania tego sektora względem szerokiego rynku. Spośród wchodzących w skład WIG20 banków najsłabiej, z punktu widzenia siły relatywnej względem tego indeksu, prezentują się Santander PL, mBank i PKO BP. Trendy RS dla tych banków w dwóch horyzontach mają kierunek spadkowy, a dynamika tych trendów zwiększa się.

Spółka Horyzont trendu RS* D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 2022-04-14 Allegro Średnioterminowy ** - - - - - - Krótkoterminowy *** - - - - - - Asseco Poland Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X CCC Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - CD Projekt Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X - - - - - Cyfrowy Polsat Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - X X Dino Polska Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X JSW Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - KGHM Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - - - Lotos Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy X X X X X X LPP Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy - - - - - - mBank Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X X X X - Orange Polska Średnioterminowy X X X X - - Krótkoterminowy - - - - - - Pekao Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X X X X X Pepco Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - X X X X X PGE Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - X X PGNiG Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - - X X PKN Orlen Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - X X X PKO BP Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X X X - - PZU Średnioterminowy X X X X X X Krótkoterminowy - - - X X X Santander PL Średnioterminowy - - - - - - Krótkoterminowy X X X X X -

X trend wzrostowy

- trend spadkowy

* Trend RS został wyznaczony za pomocą TSF (Time Series Forecast) wykorzystujących regresję liniową liczoną metodą najmniejszych kwadratów;

** Trend średnioterminowy wyznaczany jest z okresu ostatnich 30 sesji;

*** Trend krótkoterminowy wyznaczany jest z okresu ostatnich 14 sesji.

Siła relatywna (RS) to iloraz ceny badanego instrumentu i benchmarku, którym dla indeksów jest WIG, a dla spółek wymienionych w tabeli - WIG20

