Trzy banki w darmowymi kontami firmowymi [Ranking]

fot. Antonio Guillem / Shutterstock

Klienci biznesowi aż w trzech bankach założą darmowe konto firmowe – bez opłat za prowadzenie rachunku, przelewy zewnętrzne, używanie karty płatniczej oraz wypłaty z bankomatów w kraju. Wśród pozostałych ofert 11 banków proponuje bezpłatne prowadzenie rachunku - wynika z analizy Bankier.pl.



W październiku sprawdzamy, jakie oferty proponują banki klientom biznesowym. W kwartalnym rankingu najtańszych rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bankier.pl braliśmy pod uwagę następujące czynniki:

opłatę za prowadzenie rachunku,

opłatę za obsługę karty płatniczej,

opłatę za internetowy przelew zewnętrzny zwykły,

opłatę za wypłatę z bankomatów krajowych.

Czynnikiem determinującym miejsce w rankingu najtańszych kont firmowych jest opłata za prowadzenie rachunku bankowego. Następnie pod uwagę bierzemy wysokość opłaty za używanie karty debetowej. Trzecim kryterium jest suma, jaką trzeba zapłacić za wykonanie zewnętrznego zwykłego przelewu internetowego. Czwarta zmienna wpływająca na pozycję produktu w rankingu to opłata za wypłatę środków pieniężnych w krajowym bankomacie.

Ranking kont firmowych Bankier.pl - październik 2020 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Opłata mies. za kartę płatniczą Opłata za przelew zwykły internetowy zewnętrzny Wypłata z bankomatów krajowych 1. mBank Firmowe mBiznes konto Standard za 0 zł (Promocja) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców V” 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Volkswagen Bank GmbH Plus Konto Biznes 0 zł 0 zł 0 - 0,30 zł (1) 0 - 1,50 zł (2) 3. Inteligo Konto firmowe 0 zł 0 - 4 zł (3) 1 zł 5 zł 4. Bank Millennium 1000 zł premii dla firm z Kontem Przekorzystne Biznes - II edycja 0 zł 0 - 7 zł (4) 0 - 1 zł (5) 3,00% 5. Bank Pekao 1000 zł premii dla firm z Kontem Przekorzystne Biznes - II edycja 0 zł 0 - 7 zł (6) 0 - 1,50 zł (7) 2,00% (8) 6. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 0 - 7 zł (9) 0 - 1,5 zł (10) 3,00% (11) 7. Idea Bank FIRMA+ (promocja) 0 zł 0 - 8 zł (12) 0 zł 2,00% (13) 8. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0 - 8 zł (14) 0 zł 0 - 5 zł (15) 9. Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 5 zł 0 zł 2 zł 10. BNP Paribas Konto Otwarte Na Biznes 0 - 9 zł (16) 0 - 10 zł (17) 0 zł 0 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 20.10 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart 1. Pakiet darmowych 250 przelewów. Każdy kolejny za 0,30 zł. 2. Darmowe bankomaty za wypłaty min. 200 zł. 3. 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych min. 100 zł. 4. 0 zł przy sumie transakcji na kwotę min. 300 zł w miesiącu 5. 0 zł za 20 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny za 1 zł, nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 6. 0 zł przy sumie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł miesięcznie. 7. 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. 8. 2% min. 5 zł. 9. 0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł. 10. 0 zł za 5 pierwszych przelewów w miesiącu. Każdy kolejny 1,50 zł. Nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 11. 3,00 % min. 10 zł. 12. 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji na kwotę 400 zł/mies. lub wpłaty w bankomatach/wpłatomatach na kwotę min. 1000 zł 13. 0 zł za pierwsze 5 transakcji, pozostałe 2 proc. od kwoty transakcji. Opłata nie jest pobierana w przypadku aktywacji pakietu all inclusive 14. 0 zł jeśli wykonane zostaną 4 transakcji bezgotówkowe w miesiącu. 15. 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu, każda kolejna 5 zł. 16. 0 zł średnie saldo 3 000 zł lub wpływ min. 20 000 zł. 17. Przy transakcjach bezgotówkowych na kwotę min. 700 zł.

W rankingu najlepszych kont dla przedsiębiorców w październiku znalazło się 12 produktów oferowanych przez banki - aż trzy konta firmowe równolegle na pierwszym miejscu z identycznymi parametrami.

Konto firmowe za 0 zł z mBanku, Nest Banku i Santanderze

Pierwsze miejsce w październikowym rankingu rachunków dla przedsiębiorców zajmują ex aequo trzy produkty - mBiznes konto firmowe Standard, BIZnest Konto oraz Konto Firmowe Godne Polecenia. Pierwsza oferta to bezpłatny rachunek od mBanku w ramach promocji "konto firmowe za 0 zł". Klient biznesowy nie ponosi żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku bankowego.



Zarówno mBiznes konto firmowe Standard, jak i BIZnest Konto znalazło się w lipcowym rankingu najtańszych rachunków bankowych dla klientów biznesowych. Przedsiębiorca posiadający BIZnest Konto w Nest Banku nie płaci za prowadzenie rachunku, kartę debetową, przelewy zwykłe zewnętrzne oraz wypłatę z bankomatów krajowych.



W czołówce rankingu kont firmowych jest oferta Santander Bank Polska. Klienci biznesowy, którzy wybiorą Konto Firmowe Godne Polecenia mają nieograniczoną liczbę darmowych przelewów do wykorzystania w ramach "Promocji dla przedsiębiorców V". Przedsiębiorcy nie płacą za prowadzenie rachunku, korzystanie z karty płatniczej oraz wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce.

Brak opłat za rachunek i kartę w Volkswagen Banku

Na drugim miejscu w rankingu najtańszych kont firmowych dla przedsiębiorców w październiku jest Plus Konto Biznes. Rachunek bankowy dla klientów biznesowych od Volkswagen Banku prowadzony jest bezpłatnie, nie jest też pobierana opłata za używanie karty debetowej. W każdym miesiącu przedsiębiorca ma do wykorzystania pakiet 250 darmowych przelewów, a opłata za każdy kolejny przelew wynosi 0,30 zł. Wypłata środków pieniężnych z bankomatów krajowych jest bezpłatna powyżej 200 zł.

Darmowe konto w Inteligo

Październikowy ranking najlepszych kont firmowych zamyka Konto Firmowe od Inteligo. Prowadzenie rachunku bankowego jest darmowe, dodatkowo jeżeli suma transakcji bezgotówkowych przekroczy 100 zł, klient biznesowy nie płaci za korzystanie z karty płatniczej. Przedsiębiorca za każdy przelew w Inteligo zapłaci 1 zł, a koszt wypłaty z bankomatów wynosi 5 zł od transakcji.