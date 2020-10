Niedrogie mieszkanie na kredyt, sprawdzamy oferty [Ranking]

fot. Katarzyna Uroda /

Poszukujący tanich mieszkań z rynku wtórnego muszą być gotowi na kompromisy. W zamian za niską cenę otrzymuje się często gorszą lokalizację i kiepski stan techniczny nieruchomości. Bankier.pl sprawdził, jakie warunki proponują banki osobom zdecydowanym na taką opcję.

Poszukiwacze okazji na rynku wtórnym muszą liczyć się z obniżeniem oczekiwań. Lokale w atrakcyjnych cenach to nierzadko mieszkania położone w peryferyjnych dzielnicach lub w gorszym stanie. W październikowym rankingu kredytów hipotecznych celem finansowania jest nieduża, ale atrakcyjnie wyceniona nieruchomość.

Przyjęliśmy, że klienci zamierzają kupić 55-metrowe mieszkanie w Łodzi. Lokal kosztuje 275 tys. zł i będzie wymagać sporego nakładu pracy, by doprowadzić go do odpowiedniego standardu. Klientami jest młode małżeństwo, które nie ma jeszcze na utrzymaniu dzieci.

27-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę i zarabia 2,5 tys. zł miesięcznie. W takiej samej sytuacji zawodowej jest jej 28-letni partner. Kredytobiorcy mają zatem co miesiąc do dyspozycji 5 tys. zł.

Przyszli kredytobiorcy nie są obecnie zadłużeni – w BIK nie odnotowano żadnego otwartego rachunku kredytowego. Ich płatnicza etyka nie budziła dotąd zastrzeżeń, w bazie nie ma negatywnych wpisów.

Najtańsze kredyty z minimalnym wkładem własnym

Wybór kredytów z 10-procentowym wkładem własnym jest nadal skromny, ale lista banków jest nieco dłuższa niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym scenariuszu kredytobiorcy musieliby wyłożyć z oszczędności 27,5 tys. zł, a kwota kredytu wyniosłaby 247,5 tys. zł.

Kredyt na 247.500 zł, na 30 lat, LTV 90 proc. (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. Bank BPS 2,31% 2,09 pp. 1 085 zł 114 863 zł 2,50% 2. Credit Agricole (4) 2,67% 2,45 pp. 1 002 zł 129 695 zł 3,28% 3. mBank 3,33% 3,10 pp. 1 088 zł 154 002 zł 3,77% 4. Santander Bank (4) 3,61% 3,39 pp. 1 127 zł 163 673 zł 3,86% 5. Alior Bank 2,81% 2,59 pp. 1 020 zł 170 644 zł 4,21% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Oferta dla klienta wewnętrznego (posiadającego już relację z bankiem). Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 8-16.10.2020 r.

Na najkorzystniejszą ofertę klienci mogliby liczyć w Banku BPS, gdzie marża wyniosłaby 2,09 pp. Z promocyjnych warunków skorzystaliby jednak, tylko jeśli zdecydują się na nabycie dodatkowych produktów – VIPKonta oraz karty kredytowej Mastercard World. Rachunek przy ich obecnym poziomie zarobków byłby płatny (15 zł miesięcznie).

Na drugim miejscu znalazł się bank Credit Agricole, a na trzecim – mBank. Warto podkreślić, że kredyty z minimalnym wkładem własnym bywają dostępne pod dodatkowymi warunkami. Przykładowo w Credit Agricole jeden z kredytobiorców musi mieć wcześniej stałą relację z bankiem, w Santander Banku przeznaczone są wyłącznie dla klientów wewnętrznych.

Najlepsze kredyty z 20-procentowym wkładem własnym

Dwukrotne zwiększenie wkładu własnego pozwala wybierać z szerszego zestawu ofert. Kwota kredytu spada wówczas do 220 tys. zł, a inwestycja wymaga zaangażowania 55 tys. zł z oszczędności.

Kredyt na 220.000 zł, na 30 lat, LTV 80 proc. (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. Pekao Bank Hipoteczny 2,25% 1,99 pp. 840 zł 84 081 zł 2,34% 2. ING Bank Śląski 2,25% 1,99 pp. 840 zł 85 739 zł 2,57% 3. BNP Paribas Bank 2,33% 2,10 pp. 852 zł 86 737 zł 2,70% 4. Bank BPS 2,31% 2,09 pp. 847 zł 89 765 zł 2,50% 5. BOŚ 2,25% 2,00 pp. 868 zł 91 010 zł 2,46% 6. Bank Pekao 2,36% 2,10 pp. 854 zł 92 331 zł 3,38% 7. PKO BP (4) (5) 2,40% 2,15 pp. 856 zł 94 923 zł 2,85% 8. PKO BP (5) 2,45% 2,20 pp. 861 zł 96 842 zł 2,90% 9. Bank Pocztowy 2,31% 2,09 pp. 848 zł 100 153 zł 3,01% 10. Credit Agricole 2,47% 2,25 pp. 867 zł 106 928 zł 3,10% 11. mBank 2,68% 2,45 pp. 889 zł 108 998 zł 3,11% 12. Santander Bank 2,79% 2,57 pp. 929 zł 119 368 zł 3,24% 13. Alior Bank 2,61% 2,39 pp. 883 zł 142 939 zł 4,00% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku. (5) Bank stosuje obniżoną marżę przez pierwszych 12 miesięcy. Podano parametry po 12. miesiącu. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 8-16.10.2020 r.

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się Pekao Bank Hipoteczny, w którym marża kredytowa wynosi 1,99 pp. Druga lokata przypadła ING Bankowi Śląskiemu, a trzecia – BNP Paribas Bank.

W tym scenariuszu klienci muszą liczyć się z comiesięczną ratą równą mieszczącą się w przedziale od 840 do nieco ponad 900 zł. Przypominamy, że symulacje banków bazują na dzisiejszym, rekordowo niskim, poziomie wskaźników WIBOR. Prezentowane wyliczenia dotyczą kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, a więc zarówno rata, jak i łączny koszt kredytu mogą ulec w przyszłości zmianie.