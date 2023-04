Konta osobiste z tanim kontem walutowym – kwiecień 2023 r.

Ranking lokat miesięcznych. Najwyższa stawka na rynku jest właśnie tutaj Najwyżej oprocentowana lokata miesięczna na rynku ma stawkę w wysokości 8,40 proc. w skali roku. To oferta jednorazowa, bo skierowana tylko do nowych klientów banku. Pozostałe instytucje dadzą zarobić do 7 proc. rocznie.