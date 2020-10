W których bankach najtańsze konta? [Ranking Bankier.pl]

fot. SVPanteon / Shutterstock

Obecnie w kilkunastu bankach można znaleźć konto, za którego prowadzenie nie trzeba będzie płacić. Sęk w tym, że aż dziewięć z nich pobiera opłatę warunkową za kartę debetową, która może wynieść nawet 10 zł.

Jak co miesiąc, sprawdzamy, w których bankach można liczyć na rachunek z najniższymi opłatami podstawowymi. Metodologia rankingu pokrywa się z zastosowaną w porównywarce ROR na bankier.pl/smart. Zgodnie z jej wytycznymi najwyższe pozycje przypadają ofertom bez opłat i dodatkowych warunków. Do badanych parametrów należą prowadzenie konta, obsługa karty debetowej oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów krajowych. Jedna marka bankowa może pojawić się w tabeli jeden raz.

Najtańsze konta osobiste – październik 2020

Ranking kont osobistych Bankier.pl – październik 2020 Lp. Bank/konto Prowadzenie konta Warunki zwalniające Karta płatnicza Warunki zwalniające Wypłaty z bankomatów krajowych Warunki zwalniające 1. Nest Konto

Nest Konto 0,00 zł - 0,00 zł - 0,00 zł - 2. Konto Idealne

Idea Bank 0,00 zł - 0,00 zł - 0,00 zł - 1% Pięć pierwszych wypłat darmowych 3. CitiKonto Citi Handlowy 0,00 zł - 0,00 zł - 0,00-8,00 zł Darmowe w bankomatach własnych i cztery wypłaty w miesiącu w obcych 4. Konto Otwarte na Ciebie

BNP Paribas Bank Polska 0,00 zł - 0,00-3,00 zł Płatność kartą, min. 1 transakcja 0,00-5,00 zł Darmowe w bankomatach własnych i PlanetCash 5. Konto Inteligo

Inteligo 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą na min. 100,00 zł/m-c 0,00-5,00 zł Darmowe w bankomatach własnych i partnerskich 6. Konto Jakie Chcę

Santander Bank Polska 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą, min. 5 transakcji 0,00-5,00 zł Darmowe w bankomatach własnych; w obcych, jeśli wykorzystuje się kod Blik lub wykupiono pakiet za 7 zł/m-c 7. Konto Internetowe

Alior Bank 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00-5,00 zł Darmowe w bankomatach własnych, w Euronet przy wypłacie min. 100 zł lub obcych, jeśli wykorzystuje się kod Blik 8. eKonto osobiste

mBank 0,00 zł - 0,00-7,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 0,00-2,50 zł Darmowe przy wypłacie min. 100 zł 9. Konto z Lwem Direct/Mobi

ING Bank Śląski 0,00 zł - 0,00-7,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00-5,00 zł Darmowe w bankomatach własnych i PlanetCash oraz jedna darmowa wypłata z bankomatów obcych w miesiącu 10. Konto PLUS

Plus Bank 0,00 zł - 0,00-9,90 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub wpływy na konto min. 1900 zł/m-c 0,00 zł - 11. PKO Konto za Zero

PKO Bank Polski 0,00 zł - 0,00-10,00 zł Płatności kartą, min. 5 transakcji 0.00-10,00 zł Darmowe w bankomatach własnych i obcych, jeśli wykorzystuje się kod Blik 12. Moto Konto

Toyota Bank 0,00-2,49 zł Średnie saldo na koncie lub na lokatach wynosi odpowiednio 1000 zł lub 2500 zł 0,00 zł - 0,00-4,50 zł Trzy darmowe wypłaty w miesiącu 13. EKOkonto bez Kosztów

BOŚ Bank 0,00-5,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c 0,00-7,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c 0,00-2,50 zł Darmowe przy wypłacie min. 100 zł 14. Konto Przekorzystne

Bank Pekao 0,00-6,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c i jedna płatność kartą 0,00-3,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c i jedna płatność kartą 0,00 – 2,30% (min. 5 zł) Darmowe w bankomatach własnych oraz dwie wypłaty w obcych w miesiącu, jeśli spełniono warunki bezpłatności konta 15. Konto dla Ciebie

Credit Agricole Bank Polska 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-9,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-6,00 zł Darmowe w bankomatach własnych; w obcych, jeśli spełniono warunki bezpłatności konta 16. Konto w Porządku

Bank Pocztowy / EnveloBank 0,00-7,99 zł Posiadanie karty debetowej 0,00-6,99 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00-2,00 zł Darmowe w bankomatach PlanetCash; w obcych, jeśli wykupiono pakiet za 6,50 zł/m-c 17. Konto 360°

Bank Millennium 0,00-8,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-5,00 zł Darmowe w bankomatach własnych; w obcych, jeśli spełniono warunki bezpłatności konta 18. Konto Proste Zasady

Getin Bank 0,00-9,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 0,00 zł - 0,00-3,50% (min. 5 zł) Darmowe w bankomatach PlanetCash Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji udostępnionych przez banki, stan na 20.10.2020 r.

Mianem najtańszego rachunku na rynku może się pochwalić Nest Bank, który od posiadaczy Nest Konta nie pobiera opłat miesięcznych za jego prowadzenie oraz obsługę karty debetowej. W przypadku dokonywania wypłat z bankomatu obcego nie zostanie również naliczona żadna opłata – klienci mogą z nich korzystać bez żadnych ograniczeń za darmo.

Na drugiej pozycji w tabeli znalazło się Konto Idealne od Idea Banku, którego wspólny mianownik z liderem rankingu to brak opłaty za korzystanie z rachunku oraz plastiku. Posiadacze Konta Idealnego mają do dyspozycji pięć wypłat ze wszystkich bankomatów krajowych w miesiącu za 0 zł. Od następnej takiej operacji bank pobierze prowizję w wysokości 1 proc. wypłacanej kwoty.

TOP3 uzupełnia Citi Konto od Citi Handlowego, które jako kolejne i ostatnie już konto na rynku nie jest objęte opłatą za prowadzenie oraz nie liczy sobie za posiadanie karty debetowej. Korzystający z tego rachunku mogą podejmować gotówkę za darmo z bankomatów własnych. Limit darmowych wypłat w miesiącu obejmuje również cztery takie operacje z bankomatów obcych w miesiącu. Od piątej wizyty bank nalicza opłatę w wysokości 8 zł.

Czołówka tabeli utrzymała swoje pozycje, natomiast wśród kont z końcówki zestawienia zaszła drobna zmiana. 1 października weszła w życie nowa tabela opłat i prowizji w Getin Noble Banku. Nowy cennik wprowadził m.in. zmianę stawek za niektóre z podstawowych opłat pobieranych od użytkowników Konta Proste Zasady. Od tego dnia klienci muszą się liczyć z wyższą opłatą za ROR w przypadku braku spełnienia warunku zwalniającego, która wynosi teraz 9 zł (do września br. było to 8 zł). Zmiany objęły również wypłaty z bankomatów obcych, które do tej pory były bezpłatne. Aby nie płacić za podjęcie gotówki, klienci muszą udać się do bankomatu sieci PlanetCash. Prowizja za wypłaty z pozostałych maszyn wynosi 3,50 proc. (min. 5 zł).

Warto jeszcze dodać, że do grona banków korzystających z Garmin Pay oraz Fitbit Pay dołączył Bank BPS oraz banki spółdzielcze należące do grupy BPS. Posiadacze konta w Banku BPS mogą także płacić za pomocą Blika, Apple Pay i Google Pay.

Które konto bankowe wybrać?

Przed wyborem konkretnego rachunku warto zadać sobie pytanie, co jeszcze poza niskimi opłatami podstawowymi stanowi dla nas dodatkową wartość działającą na korzyść danej oferty. Czy są to dostępne płatności mobilne, promocje, a może niskie opłaty za inne czynności bankowe? Tym razem najlepszą trójkę prześwietlamy pod kątem opłat za wypłaty w oddziale.

Dobre warunki cenowe Nest Konta i Konta Idealnego obejmują nie tylko analizowane w tabeli parametry. Posiadacze wspomnianych rachunków mogą również podejmować gotówkę w oddziale bez dodatkowych opłat. W przypadku Konta Idealnego od Idea Banku opłata pojawi się dopiero przy wypłacie kwoty przekraczającej 20 000 zł. Posiadacze Citi Konta są zachęcani do korzystania z innych form wypłaty gotówki. Taka operacja przy okienku będzie kosztowała 30 zł.