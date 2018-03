Kolejny tydzień dobiega końca, a to oznacza kolejną sondę #naBankiera. Jak co tydzień możecie wskazać temat, którym ma się zająć redakcja Bankier.pl. Zapraszamy Was do udziału w głosowaniu na cztery poniższe tematy.

Jaki temat powinniśmy poruszyć na Bankier.pl?

Wszystkie artykuły, które ukazały się dotąd w serii #naBankiera, znajdziecie pod tym linkiem.

Jeśli powyższa sonda jest niewidoczna, kliknij w ten link.