mPay ułatwia uchodźcom z Ukrainy podróżowanie po Polsce. I nie tylko to

fot. Bartłomiej Kudowicz / / FORUM

Przebywający w Polsce obywatele Ukrainy mogą korzystać z aplikacji mPay w języku ukraińskim. Aplikacja ułatwi m.in. zaplanowanie dojazdu do określonego miejsca, zakup biletów komunikacji miejskiej, biletów parkingowych czy przejazd płatnymi odcinkami autostrad.

Spółka mPay aktywnie wspiera uchodźców z Ukrainy, wprowadzając dla nich szereg udogodnień. Najważniejszym z nich jest wydanie aplikacji mPay w języku ukraińskim (aplikacja jest dostępna również w angielskiej i niemieckiej wersji językowej). Dzięki temu przebywający w Polsce Ukraińcy będą mogli sprawie kupić bilety komunikacji miejskiej czy zapłacić za parkowanie. Aplikacja posiada bardzo pomocą funkcję mPay Go!, która pokazuje jak dojechać w wybrane miejsce. Wystarczy wpisać nazwę docelowej ulicy, a aplikacja wskaże przystanek oraz numer linii tramwaju czy autobusu, którą należy wybrać wraz z godziną odjazdu. mPay Go! pokazuje kilka opcji podróży do miejsca docelowego, bezpośrednio lub z przesiadkami.

Bezpłatny przejazd i inne korzyści

mPay ma również szereg innych funkcjonalności, które mogą być przydatne dla przebywających w Polsce mieszkańców Ukrainy, jak np. robienie szybkich przelewów, wybór w porównywarce i zakup ubezpieczenia, opłacanie dostępu do serwisów filmowych i muzycznych oraz wstępu do wybranych miejsc rozrywki, nadawanie przesyłek.

Aplikacja umożliwia również pojazdom z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi bezpłatny przejazdu autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice. Aby bramki otworzyły się automatycznie i nie pobrały za to żadnej opłaty, wystarczy, aby obywatele Ukrainy zarejestrowali samochód w aplikacji i uruchomili płatność videotolling.

Charytatywne zbiórki

Za pomocą aplikacji można również wspierać uchodźców i Ukrainę. mPay udostępnił organizacjom, które prowadzą zbiórki charytatywne „Na pomoc Ukrainie” funkcję „Pomagam”. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą wpłacić pieniądze na wybraną akcję i organizację charytatywną, mogą to zrobić szybko i sprawnie w aplikacji.

– Nasza aplikacja ułatwia podróżowanie i dokonywanie codziennych płatności, ale jest również praktycznym narzędziem wspierania inicjatyw społecznych. Mam nadzieję, że nasi użytkownicy skorzystają z możliwości szybkiego przelewania pieniędzy na zbiórki związane ze wspieraniem Ukrainy. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że na rzecz wybranej organizacji, która zbiera darowizny, trafia całość wpłaconej kwoty. Środki na cele charytatywne można przekazać jednorazowo lub ustawić cykliczne przelewy – informuje Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay S.A.

Aplikacja mPay jest darmowa i dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS. Żeby ją pobrać, wystarczy w sklepie z aplikacjami wpisać słowo „mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej telefonu adresu www.app.mpay.pl. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.