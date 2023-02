mObywatel na równi z tradycyjnymi dokumentami "plastikowymi". Rząd przyjął ustawę

"Rząd Platformy Obywatelskiej zastał Polskę papierową i papierową pozostawił, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości zastał Polskę papierową, a pozostawi cyfrową - ocenił minister Adam Andruszkiewicz, komentując najnowszą ustawę, która zrównuje aplikację mObywatel z dokumentami tradycyjnymi.

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów, zrówna dokumenty, które są zawarte w tej aplikacji, z dokumentami tradycyjnymi. Oznacza to, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane w Polsce na równi z dokumentami w aplikacji.

Premier Morawiecki na konferencji po posiedzeniu rządu podkreślił, że minęło pięć lat, odkąd rząd udostępnił aplikację mObywatel. "Dzisiaj ta aplikacja posiada ponad 9,5 mln użytkowników" - powiedział. Zwrócił uwagę, że aplikacja już uprościła im załatwianie codziennych spraw w urzędach. "To, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, to rewolucja w dostępie obywateli do różnego rodzaju usług publicznych" - ocenił.

To nie "obiecanki-cacanki" zaznacza premier

"mObywatel to cyfryzacja w służbie codzienności, dlatego aplikacja będzie nadal rozwijana. Już teraz jest intensywnie rozwijana. Coraz więcej usług i dokumentów będzie dostępnych w ramach aplikacji" - powiedział Morawiecki.

W ocenie szefa rządu nowe rozwiązanie "pozwoli postawić kolejny krok na drodze do nowoczesnego państwa, przyjaznego i bliskiego sprawom ludzi".

"Chcemy, aby mObywatel stał się tym mitycznym w czasie Platformy Obywatelskiej +jednym okienkiem+" - powiedział premier. Jak zaznaczył, mówi o "obiecankach-cacankach" Platformy o tym, że w jednym miejscu będzie można załatwić wiele spraw urzędowych.

"Nie tylko to zrobiliśmy, ale przeskakujemy ten etap, ponieważ w okienku swojego własnego telefonu, własnego komputera będzie można załatwić o wiele więcej, niż oni byli w stanie zintegrować w zarządzanych przez siebie urzędach" - przekonywał Morawiecki.

Informatyzacja państwa, jak tłumaczył szef rządu, jest również przekazaniem w ręce obywateli ogromnej ilości wolnego czasu. "Tak naprawdę jest to realizacja naszego postulatu wolności. Postulatu dobrowolności i wolności. Niech każdy załatwia swoje sprawy tak, jak chce, i niech ma jak najwięcej wolnego czasu" - podkreślił.

"Rząd PiS zastał Polskę papierową, a pozostawi cyfrową"

"Premier Mateusz Morawiecki postawił przed nami bardzo jasny cel. Tym celem jest budowa sprawnego, nowoczesnego państwa cyfrowego, państwa przyjaznego dla obywateli, państwa, które umożliwia załatwianie swoich spraw zdalnie, nie wychodząc z domu - w sposób bez kosztowy oraz intuicyjny, który pozwala zaoszczędzić niezwykle cenny czas naszych wszystkich obywateli" - mówił Andruszkiewicz.

Minister przypomniał, że regulacja w praktyce umożliwi załatwienie w sposób elektroniczny wszystkich spraw, które dzisiaj obywatele załatwiają za pośrednictwem tradycyjnego dowodu osobistego. "To jest zmiana rewolucyjna, staniemy się największym krajem Unii Europejskiej z tak rozbudowanym, powszechnie dostępnym cyfrowym portfelem na nasze dokumenty. Żyjemy w czasach, w których jak wiemy obywatele prędzej wychodząc z domu zapomną wziąć ze sobą portfela niż telefonu. My wychodzimy temu naprzeciw" - zaznaczył.

Andruszkiewicz podkreślił, że Polacy są społeczeństwem nowoczesnym. "Warto przypomnieć, że mamy dziś w Polsce ponad 15 mln użytkowników Profilu Zaufanego, który jest naszym kluczem do e-administracji" - mówił.

Dodał, że mObywatel będzie urzędem w telefonie. "To jest nasz zasadniczy cel i nad tym będziemy pracować" - dodał. "Można wprost powiedzieć, że absolutnie tak powszechnie stosowane i tak innowacyjne zarazem narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel z pewnością nie będzie funkcjonować tak szybko w żadnym dużym kraju Unii Europejskiej" - mówił. "Można śmiało powiedzieć, że rząd Platformy Obywatelskiej zastał Polskę papierową i papierową pozostawił, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości zastał Polskę papierową, a pozostawi cyfrową" - dodał.

