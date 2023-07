Koniec papierowej ery dokumentów. Na scenę wkracza mObywatel 2.0

mObywatel 2.0 za kilka godzin będzie dostępny do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store. Nowa, odświeżona wersja aplikacji mobilnej ma zawierać m.in. mDowód, tymczasowe mPrawoJazdy oraz funkcję (przydatną dla rodziców) Bezpieczny autobus. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje prawdziwą rewolucję.

Plastikowy dowód osobisty odejdzie do lamusa? Tak nowocześnie tym razem nie będzie. I chociaż cyfrowy mDowód faktycznie pojawi się w nowej wersji aplikacji mobilnej mObywatel 2.0, to nie będzie on zwalniał z obowiązku posiadania tradycyjnego dokumentu. Już dzisiaj Ministerstwo Cyfryzacji udostępni najnowszą apkę do pobrania.

mObywatel 2.0 będzie dostępny do pobrania od godziny 12:00 w piątek, 14 lipca 2023 r. Pierwsze zapowiedzi cyfrowej rewolucji szczegółowo opisywała Malwina Wrotniak w relacji z ImpactCEE.

Cyfrowy dowód krokiem w przyszłość

– mDowód będzie miał inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Będzie dostępny wyłącznie online w aplikacji mObywatel. Nie będzie już trzeba nosić ze sobą plastikowego dowodu, bo każdy będzie miał obowiązek ustawowy akceptowania mDowodu. Ale warto podkreślić, że nie zwalnia to obywateli z obowiązku posiadania tradycyjnego dowodu osobistego – wyjaśnia Michał Kalinowski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel w rozmowie z PAP.

📣Za 26,5 godziny czeka nas rewolucja w erze dokumentów i usług cyfrowych w 🇵🇱! #mDowód zacznie obowiązywać już 14 lipca! Jeszcze raz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z potwierdzania tożsamości w aplikacji #mObywatel! 😊

✅https://t.co/6wdIrmb4wM pic.twitter.com/nyzLor5t33 — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) July 12, 2023

Aplikacja będzie dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. mObywatel zaktualizuje się sama, jeżeli telefon ma ustawioną automatyczną aktualizację apek. W innym przypadku po wejściu do sklepu i odnalezieniu aplikacji będzie możliwość naciśnięcia opcji "aktualizuj". W trzecim rozwiązaniu po wejściu w aplikację aktualizacja zostanie wymuszona.

mObywatel 2.0 to nowe możliwości dla kierowców

W nowej aplikacji mObywatel 2.0 będzie dostępne tymczasowe prawo jazdy. Dokument mPrawoJazdy uprawni do poruszania się pojazdem świeżo upieczonych kierowców, którzy czekają na wydanie plastikowego prawa jazdy. Ta opcja będzie uruchomiona od sierpnia br. O szczegółach pisał Marcin Kaźmierczak w artykule pt. "Nowy mObywatel 2.0 z tymczasowym prawem jazdy, czyli za kierownicę zaraz po zdanym egzaminie".

Nowe funkcje dla rodziców w mObywatelu 2.0

Jedną z wyczekiwanych funkcji, szczególnie przez rodziców, jest opcja Bezpieczny autobus. Opiekunowie będą mogli za jej pośrednictwem przez mObywatela 2.0 sprawdzić, czy autobus, którym dziecko zostanie zabrane na wycieczkę, ma ważne badania techniczne i obowiązujące ubezpieczenie OC.

– Wdrażamy funkcję Bezpieczny autobus, trwa też pilotaż e-płatności, który będzie sukcesywnie rozszerzany. Są też karty lokalne - już weszliśmy we współpracę m.in. ze Zduńską Wolą. Samorządy będą mogły bezpłatnie z tego rozwiązania korzystać i ich karty/dokumenty lokalne będą pojawiały się w aplikacji. Wtedy samorząd nie musi wydawać plastikowej karty czy tworzyć swojej aplikacji, tylko ma możliwość udostępnienia dokumentu lokalnego dla swoich mieszkańców w aplikacji mObywatel – podkreślił Michał Kalinowski.

Jak zweryfikować tożsamość? Resort udostępnił filmik

– Materiały, które przygotowaliśmy, są podane w przystępny sposób, napisane prostym językiem, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać i zacząć korzystać z nowych cyfrowych rozwiązań. Dzięki temu załatwienie sprawy w urzędzie, na poczcie, u notariusza czy w sądzie będzie dużo łatwiejsze. Wyjmujemy telefon i otwieramy apkę [...] Zależy nam na tym, żeby przeprowadzać użytkowników w procesie krok po kroku. Chcielibyśmy, żeby korzystanie z mDowodu było powszechne, żeby stało się regułą w sytuacjach formalnych. Dlatego udostępniliśmy bezpłatne szkolenia zarówno dla obywateli, jak i dla urzędników – wyjaśnia minister Janusz Cieszyński, cytowany w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie resortu.

– Po zapoznaniu się z materiałami czeka test ze znajomości aplikacji mObywatel. Jeśli poprawnie go rozwiążecie, otrzymacie certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. To fajna opcja szczególnie dla urzędników i przedsiębiorstw – pracownicy mogą sobie wydrukować certyfikat i powiesić w widocznym miejscu, dając sygnał, że ta cyfrowa usługa weszła na stałe do ich działalności – wyjaśnił Janusz Cieszyński.

Sprawdziliśmy, z jakich kursów można skorzystać po zalogowaniu do platformy szkoleniowej. Na ten moment w ofercie jest jeden kurs "Jak zweryfikować tożsamość w aplikacji mObywatel?", w ramach którego dostępny jest krótki materiał dotyczący weryfikacji tożsamości i dwuminutowy filmik.