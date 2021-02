Zmiany limitow przelewów Blik i ekspresowych w mBanku

fot. Anatol Chomicz / FORUM

mBank wprowadza zmiany. Koniec ze zlecaniem przelewów ekspresowych w placówce lub na infolinii banku. Zwiększą się natomiast limity kwotowe przelewów Blik oraz przelewów ekspresowych.

"Wprowadziliśmy zmiany w przelewach ekspresowych oraz Blik" – poinformował mBank w komunikacie prasowym w dniu 24 lutego. Klienci nie zlecą już przelewów ekspresowych w placówce banków oraz na infolinii. Usługa będzie dostępna w kanałach online: bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

mBank poinformował także o zwiększeniu limitu kwotowego na płatności Blik. Do tej pory jednorazowy przelew Blik mógł być do kwoty 500 zł. Po zmianie klienci zlecą przelew jednorazowy maksymalnie do wysokości 1000 zł.

Oprócz tego zmianie uległy limity kwotowe oraz ilościowe dla przelewów ekspresowych. Klienci mBanku zlecą maksymalnie przelew jednorazowy na kwotę 10 tys. zł, do tej pory było do 5 tys. zł. Natomiast jednego dnia będzie można wykonać 3 takie transakcje, wcześniej limit wynosił 2 przelewy ekspresowe dziennie.

DF