mBank z nową premią. Można zgarnąć 460 zł za konto

Prześwietlamy kolejną promocję na rynku kont. Tym razem pod lupę bierzemy mBank, który oferuje 460 zł po założeniu konta i wykonaniu określonych aktywności. Do tego dokłada stawkę 7 proc. na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele. Oto co trzeba zrobić, by zgarnąć bonus.

Kilka dni temu opisywałem promocję BNP Paribas, na której można zarobić 500 zł po założeniu konta. Okazuje się, że do rywalizacji o względy klientów dołączył kolejny bank. W mBanku można zgarnąć łącznie niewiele mniej, bo 460 zł. Podobnie jak w BNP Paribas trzeba jednak wykonać określone aktywności i zapewnić wpływy na ROR. Ale to nie wszystko – bank wymaga też założenia rachunku dla dziecka.

Promocja "Nagroda dodatkowa II" w mBanku

Promocja "Nagroda dodatkowa II" kierowana jest do nowych klientów banku, czyli osób, które 1 października 2023 r. nie posiadały ROR-u w tej instytucji. Aby z niej skorzystać, koniecznie trzeba zarejestrować się przez TEN LINK. W innym wypadku, nawet po spełnieniu wymagań, bonus nie zostanie naliczony. Po zapisaniu się do promocji, należy otworzyć konto i aktywować kartę. Można to zrobić w aplikacji mobilnej. Do promocji można przystąpić do 07 lutego 2024 r. i będzie ona trwała maksymalnie do końca czerwca przyszłego roku (do tego czasu trzeba spełnić warunki).

Jak zyskać 460 zł?

Bonus będzie wypłacany w ratach. Premię 10 zł otrzyma klient, który zapisze się do promocji i zrobi min. 5 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) lub Blikiem w miesiącu otwarcia konta lub w miesiącu kolejnym. Kolejne 150 zł wpłynie na konto, gdy klient spełni wszystkie warunki opisane w sekcji "nawet 200 zł łącznej premii za założenie konta z kartą i aktywność". Oto one:

100 zł za jednorazowy wpływ w wysokości 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta. Przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego klient jest posiadaczem. Drugi warunek to konieczność wykonania min. 8 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu otwarcia konta lub kolejnym.

50 zł otrzyma klient, który w kolejnym miesiącu zasili konto kwotą 1000 zł i wykona 8 transakcji.

50 zł otrzyma klient, który ponownie spełni te same warunki w miesiącu kolejnym.

Dodatkowy bonus w wysokości 100 zł otrzyma klient, który ponadto założy eKonto Junior swojemu dziecku w wieku poniżej 13 lat.

Łącznie można zgarnąć 460 zł.

7 proc. na rachunku w mBanku

Ponadto bank w ramach promocji oferuje oprocentowanie oszczędności na poziomie 7 proc. na rachunku Moje cele. Przy czym otrzymanie bonusu jest uzależnione od kwoty oszczędności i sposobu otwarcia konta. Bank proponuje:

7% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,

5,5% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste w inny sposób niż przez selfie albo e-dowód.

Standardowe oprocentowanie rachunku Moje Cele – po przekroczeniu kwoty 50 000 zł – to 0,50 proc.

eKonto – najważniejsze informacje

W promocji bank oferuje eKonto, które standardowo jest bezpłatne. Karta kosztuje 7 zł, ale opłaty tej można uniknąć wykonując za jej pomocą transakcje na kwotę 350 zł. Zaletą rachunku jest dostęp do wszystkich bankomatów w kraju bez prowizji. Jest tu jednak jeden warunek – trzeba wypłacać kwotę powyżej 100 zł. W innym wypadku bank naliczy opłatę w wysokości 2,5 zł. Za darmo są ponadto bankomaty zagraniczne oraz przelewy elektroniczne. Użytkownik może korzystać z aplikacji mobilnej i szeregu płatności mobilnych (Google Pay, Apple Pay, Blik i inne).

