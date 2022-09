mBank wyłączy apkę posiadaczom starych Androidów

/ Google

mBank poinformował, że wprowadza zmiany w bankowości mobilnej. Od stycznia 2023 roku posiadacze telefonów z Androidem w wersji poniżej 7.0 nie będą mogli logować się na swoje konto za pomocą aplikacji.

Bank informuje, że użytkownicy telefonów z systemem operacyjnym Android w wersji poniżej 7.0 nie będą mogli od 20 września połączyć apki ze swoim urządzeniem. Natomiast od stycznia 2023 r. nie będą już mogli zalogować się na swoje konto w aplikacji mobilnej. Do tego czasu mogą natomiast korzystać z aplikacji mobilnej w wersji 3.38 włącznie.

Bank tłumaczy, że jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Radzi, by zaktualizować swój system operacyjny do nowszej wersji. W praktyce jednak starsze telefony nie dostają już aktualizacji Androida i może być konieczna wymiana smartfona na nowszy model.

Obecnie najnowsza wersja Androida oznaczona jest liczbą 13. Została wydana w sierpniu 2022 roku. Z kolei Android w wersji poniżej 7.00, czyli szóstka zadebiutował w 2015 roku. W praktyce mBankowi chodzi więc o naprawdę stare urządzenia.