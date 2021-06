Sprawdzone praktyki i nowe zwyczaje. Przestępstwa w sieci dotknęły ponad połowę Polaków

fot. Tero Vesalainen / / Shutterstock

Fałszywe SMS-y, wyłudzanie danych podczas rozmowy telefonicznej oraz wiadomości o rzekomej konieczności dopłaty – ponad 58 proc. badanych osób spotkało się z przestępstwem w sieci – podaje mBank.

Oszustwo "na Blika", zachęcanie do rzekomo atrakcyjnych inwestycji w kryptowaluty, podszywanie się pod pracowników i konsultantów banków, fałszywe SMS-y z informacją o konieczności dopłaty kilku złotych do przesyłki – katalog oszustw i pomysłów na wyłudzanie danych nie ma końca. Internetowi przestępcy korzystają z każdej nadarzającej się okazji, żeby pozyskać dostęp m.in. do konta bankowego swojej "ofiary".

Cyberprzestępstwa są poważnym problemem. Z roku na rok rośnie liczba internetowych oszustw. W 2020 r. odnotowano 55 tys. cybeprzestępstw – dwukrotnie więcej niż przed czterema laty, wynika ze statystyk Policji. A oszuści nie przebierają w środkach. "Dopasowują" metody wyłudzeń do obecnej sytuacji. Nad problemem oszustw w sieci pochylają się również banki.

Fałszywe SMS-y nadal w modzie

Fałszywe SMS-y to najczęściej wskazywane oszustwo, z którym zetknęli się respondenci badania przeprowadzonego na zlecenie mBanku. Ponad czterech na dziesięciu dorosłych Polaków doświadczyło (osobiście lub ich rodzina i znajomi) oszustwa polegającego na otrzymaniu fałszywych SMS-ów z linkiem, które mają na celu kradzież danych i pieniędzy. "Kobiety oraz osoby do 34. roku życia to najbardziej liczne grupy dotknięte tego typu oszustwami" – podaje mBank.

fot. Wyniki badania przeprowadzonego metodą CAWI na panelu badawczym Norstat.pl na próbie 1000 dorosłych Polaków, reprezentatywne pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa. / / mBank

Oszuści próbują wyłudzać dane oraz pieniądze podczas zakupów internetowych. Fałszywe sklepy online były drugim najczęściej wskazywanym oszustwem przez ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie mBanku. Co trzeci Polak zetknął się z tego typu praktyką, najbardziej liczną grupę ponownie stanowiły osoby, które nie ukończyły 34 r.ż.

Z kolei blisko jedna trzecia respondentów wskazała, że zetknęła się z tzw. metodą wyłudzeń na Blika w mediach społecznościowych. Spokojnym nie można również być podczas rozmów telefonicznych. Około 20 proc. ankietowanych zadeklarowało, że doświadczyło osobiście lub zna osobę, którą dotknęło oszustwo polegające na podszywanie się pod pracownika banku lub policjanta.

Próba wyłudzenia danych

"(...) aż 67 proc. badanych deklaruje, że nie dałoby się nabrać na rozmowę z kimś podszywającym się pod policjanta, jednak wśród młodszych respondentów (18-24) właściwe zachowanie wybrało tylko 55 proc. Dla porównania, w najstarszej grupie wiekowej aż 70 proc. respondentów wiedziało, jak się właściwie zachować. Łatwiej natomiast rozpoznajemy osobę podszywającą się pod pracownika banku – tylko 15 proc. badanych nie wiedziało, jak się w takiej sytuacji zachować" – podaje mBank.

fot. Wyniki badania przeprowadzonego metodą CAWI na panelu badawczym Norstat.pl na próbie 1000 dorosłych Polaków, reprezentatywne pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa. / / mBank

Niepokojący wydaje się być procent respondentów, którzy uważnie sprawdzają opinie o sklepie na różnych forach i stronach poświęconych zakupom w sieci. Tylko 53 proc. ankietowanych zapoznaje się z dostępnymi informacjami o sprzedawcy, od którego zamierzają nabyć produkt lub usługę.

DF