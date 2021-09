mBank znów promuje kredyty hipoteczne

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Ruszyła kolejna edycja promocji kredytów hipotecznych w mBanku. Bank przygotował dwie wersje oferty – ze zmiennym oprocentowaniem i z okresowo stałym oprocentowaniem przez 5 lat. Specjalne warunki będą dostępne do 13 października.

mBank jest jednym z dwóch banków na rynku, które regularnie prezentują promocyjne cenniki kredytów hipotecznych. Można powiedzieć, że promocje w tej instytucji są stałą częścią oferty, mimo mniej więcej comiesięcznych zmian nazewnictwa i stawek.

Promocja ze zmiennym oprocentowaniem

Najnowsza edycja promocji kredytów ze zmienną stopą procentową nosi nazwę „Spełnij marzenia edycja 1” i obowiązuje od 10 września do 13 października 2021 r. Minimalna kwota kredytu dla klientów, którzy nie są zaliczani do segmentu Intensive, to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

Przystąpią do ubezpieczenia na życie.

Posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata.

Wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,15 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,70 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). We najnowszej edycji promocji obowiązują wyższe niż poprzednio wartości (o 0,05 pp.) dla wyższego wkładu własnego i niższe (o 0,1 pp.) dla niższego.

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

Przystąpią do ubezpieczenia na życie.

Posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie.

Wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,35 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., wzrost o 0,05 pp. w stosunku do poprzedniej edycji) i 2,95 pp. (niższy wkład własny, mniej o 0,1 pp. niż w sierpniu).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,65 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,40 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki zmieniły się analogicznie jak w przypadku pozostałych segmentów klientów – wzrosły dla wyższego wkładu własnego i spadły dla niższego. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 2 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 3” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą, która trwać będzie od 10 września do 13 października 2021 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 3,67 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 4,22 proc. dla pozostałych zobowiązań. Po 5 latach marża wynosić będzie odpowiednio 2,15 pp. i 2,70 pp. Dotyczy ona sytuacji, gdy klient nie zdecyduje się ponownie na okres stałego oprocentowania.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 3,87 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 4,47 proc. (dla niższego wkładu własnego). Marża po 5 latach w przypadku przejścia na oprocentowanie zmienne wyniesie odpowiednio 2,35 pp. lub 2,95 pp.

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 4,17 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 4,92 proc. (niższy wkład własny). Po 5 latach marża wynosić będzie odpowiednio 2,65 pp. lub 3,40 pp.

Stawki oprocentowania stałego dla wyższego wkładu własnego pozostały niezmienione w porównaniu z ostatnią edycją promocji. Dla niższej wpłaty spadły o 0,15 pp.