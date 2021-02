Podwójne księgowanie płatności kartami w mBanku

fot. Lukasz Wrobel / Shutterstock

Na kontach niektórych klientów mBanku mogło nastąpić podwójne księgowanie płatności kartami – poinformował bank w komunikacie opublikowanym w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych.

„Niektórzy z Was zobaczyli na swoich kontach podwójnie zaksięgowane płatności kartami. Przepraszamy za ten błąd. Pieniądze zwrócimy na Wasze konta automatycznie, najszybciej jak to możliwe” – napisał mBank.

W komentarzach na Facebooku, pod komunikatem banku, odzywają się już klienci, którzy potwierdzają zaistniałą sytuację. Jeden z komentatorów informuje, że zdublowane są także wypłaty z bankomatów i przelewy na telefon. Z innych komentarzy wynika, że niektórym klientom zdublowała się także historia płatności z 13 i 14 lutego.

„Dzięki za saldo na minusie i brak możliwości płatności - lubię dostawać zawału wchodząc na własne konto” – czytamy w jednym z komentarzy, który nie jest odosobniony.

„W dniu dzisiejszym mBank naliczył mi podwójne za kilka transakcji. Nie mogę dodzwonić się na infolinię” – takie zgłoszenie otrzymaliśmy na Alert Bankier.pl.

Przypomnijmy, że w niedzielę 14 lutego mBank prowadził prace serwisowe w bankowości internetowej. W artykule zapowiadającym weekendowe przerwy techniczne w bankach pisaliśmy: „W niedzielę (14 lutego) mBank pochyli się nad niektórymi usługami, co oznacza dla klientów przerwę w dostępie do części funkcji. Od godz. 2.00 do godz. 7.30 nie będzie możliwe dokonywanie płatności kartą, podejmowanie nią gotówki w bankomatach oraz dokonywanie wpłat we wpłatomacie. Nieco dłużej, bo do godz. 10.30 potrwa przerwa dotycząca płatności kartą w internecie. W tym samym czasie tj. od godz. 2.00 do godz. 10.30 nie będą działały bankowość internetowa oraz mobilna banku”. Być może zaistniałe problemy mają związek z prowadzonymi w dniu wczorajszym pracami.

