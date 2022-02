mBank podnosi opłaty za karty kredytowe

/ mBank

Podwyżkę tę bank zapowiadał już w 2020 roku. Od pierwszego marca 2022 r. wchodzi ona w życie. Dla wszystkich typów kart bank usunął warunek liczby transakcji, który pozwalał uniknąć opłaty rocznej. Teraz klienci muszą wykonać transakcje o określonej wartości.

Bank wydaje ponad 20 różnych typów kart kredytowych. Szczegółowe zmiany rozpisano w tabeli zamieszczonej pod tym linkiem. Na przykład dla standardowych kart Visa i Mastercard opłata roczna wzrośnie z 70 do 100 zł. By jej uniknąć, trzeba będzie wykonać transakcje na 12 000 zł w skali roku. Karta Visa Aquarius będzie droższa o 50 zł – opłata wzrośnie do 300 zł. Warunek zwalniający z opłaty to transakcje na 24 000 zł w ciągu całego roku.

Z kolei w karcie Mastercard Me będą nadal obowiązywały dwa progi. Jeśli użytkownik wyda minimum 10 000 zł, nie będzie płacił za kartę. Gdy wyda 8 000 zł, opłata wyniesie 50 zł (wcześniej było 25 zł). A jeśli nie uda mu się wydać 8 000 zł, to opłata roczna wyniesie 100 zł (obecnie 50 zł).

Podobny mechanizm zwolnienia z opłaty będzie obowiązywał w prestiżowych kartach. Na przykład dla World Elite Mastercard opłata roczna za niespełnienie warunków wzrośnie z 900 zł do 1200 zł. Żeby jej nie ponosić, trzeba będzie wydać 90 000 zł w ciągu roku.

Szczegółowe informacje na temat pozostałych typów kart znajdą Państwo pod podanym wyżej linkiem.

Bank przypomina, że klienci, którzy aktywnie korzystają z kart, nie będą ponosić opłat rocznych za ich obsługę.