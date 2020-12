mBank podnosi opłaty

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

mBank poinformował klientów o planowanych na marzec 2021 r. zmianach w cenniku. W górę pójdą m.in. wybrane opłaty przy kartach i opłaty za wpłatę i wypłatę gotówki w oddziałach. Wzrosną ceny przelewów z kart kredytowych.

Pierwsza z anonsowanych zmian dotyczy opłat za obsługę kart debetowych wydanych do kont osobistych. Od marca 2021 zmienią się warunki zwolnienia z takiej opłaty. W przypadku eKonta osobistego klient będzie musiał wykonać transakcje na kwotę co najmniej 350 zł, by uniknąć opłaty w wysokości 7 zł. Obecnie bank wymaga jedynie wykonania 1 dowolnej transakcji.

Podobne zmiany obejmą karty wydane do eKonta, eKonta plus, eKonta m dla posiadaczy powyżej 25 roku życia i eKonta z darmowymi bankomatami. Karta będzie bezpłatna jeśli klient zaloguje się do aplikacji przynajmniej raz w miesiącu i wyda 350 zł. Jeżeli tego nie zrobi, zapłaci 10 zł (wzrost z 7 zł) miesięcznie za obsługę karty. Jeżeli natomiast wyda za pomocą karty 350 zł, a nie zaloguje się do aplikacji, to opłata miesięczna wyniesie 3 zł.

Bank wprowadzi ponadto prowizję od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady, bukmacherskie, loterie i totalizatory w wysokości 4 proc. Wzrośnie opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” z 7 na 9 zł. Ponadto wzrośnie opłata za wpłatę gotówkową we wpłatomatach Euronetu z poziomu 0,2% min. 2 zł do 0,5 % min. 5 zł.

W górę pójdą opłaty pobierane za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) w BOK i w placówce mBanku (z 2 zł na 6 zł), opłaty za wpłatę i wypłatę gotówkową w placówce mBanku (z 9 na 10 zł) i w przypadku kont oszczędnościowych opłatę za dokonanie w BOK lub w placówce mBanku pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy (z 2 zł na 6 zł).

Wzrosną opłaty związane z kartami kredytowymi

Karty Visa Classic payWave będą kosztowały 100 zł (obecnie 70 zł), a warunkiem zwalniającym z opłaty będzie wykonanie transakcji na łączną kwotę 12 000 zł rocznie. Obecnie opłaty można uniknąć także poprzez wykonanie 240 transakcji, ale w nowej TOiP nie ma już tego zapisu zwalniającego z prowizji.

W kartach Visa Premium warunkiem zwalniającym z opłaty rocznej w wysokości 300 zł będzie wykonanie transakcji na kwotę 24 tys. zł (rocznie). Także i tu znika możliwość uniknięcia opłaty po wykonaniu 240 transakcji.

Opłata roczna dla karty Visa Aquarius wydanej w mBanku d. MultiBanku wzrośnie z 250 zł do 300 zł. Warunek zwalniający z opłaty będzie taki sam, jak w kartach Premium – wykonanie transakcji na kwotę 24 tys. zł.

Opłata roczna za Mastercard Me będzie uzależniona od wydanej za pomocą karty kwoty. Jeśli klient wyda w ciągu roku minimum 10 tys. zł, nie poniesie opłaty. Jeśli wyda 8 tys. zł, to opłata wyniesie 50 zł, a jeśli mniej niż 8 tys. zł – 100 zł.

Opłata roczna dla karty World Mastercard będzie wynosić 0 zł, jeśli klient wyda minimum 18 tys. zł. W innym wypadku bank naliczy 350 zł. Opłata roczna dla karty Mastercard Standard (z opłatą roczną) będzie wynosić 0 zł, jeśli klient wyda minimum 12 tys. zł. W innym wypadku bank naliczy 100 zł opłaty rocznej.

Opłata za kartę World Elite Mastercard wzrośnie z 900 zł do 1200 zł, a wydanie karty dodatkowej będzie kosztowało 600 zł.

Opłata roczna dla kart: Visa Electron mBank Euro<26, Visa Classic WP.PL, Visa Compensa, Visa Orange, Visa Rossmann, Visa Credit, Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold i Visa Platinum wzrośnie do 100 zł, a warunkiem zwalniającym z tej opłaty będzie wykonanie transakcji na kwotę 12 tys. zł.

Bank podniesie ponadto opłaty za przelew z rachunku karty kredytowej do poziomu 7 proc. min. 6 zł, a za przelewy do US i ZUS trzeba będzie płacić 3,5 proc. min. 6 zł.

Więcej szczegółów na temat nowego cennika na stronie mBanku.