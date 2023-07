mBank szykuje zmiany w przelewach. Koniec z przesyłaniem pieniędzy "po staremu"

mBank wprowadza zmiany w realizacji przelewów na telefon. Od 26 września będą one możliwe tylko wówczas, gdy odbiorca korzysta z przelewów na telefon Blik. Dziś takie przelewy są możliwe na dwa sposoby – pierwszy to Blik, drugi to SMS.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

mBank poinformował o planowanych zmianach, które dotyczyć będą przelewów. Owe zmiany będą dotyczyć dwóch obszarów. Po pierwsze klient będzie mógł wygenerować sobie potwierdzenie przelewu od razu, gdy go zleci. Będzie to dotyczyć sytuacji, w których bank nie zrealizuje przelewu natychmiast, tylko w ramach sesji wychodzącej. Gdy klient wygeneruje już takie potwierdzenie, zmiana lub odwołanie przelewu nie będzie już możliwe. O tym, kiedy taka usługa zostanie udostępniona, bank poinformuje wkrótce na swojej stronie internetowej.

Druga zmiana dotyczy przelewów na telefon. Od 26 września będą one realizowane wyłącznie za pomocą Blika. Oznacza to, że odbiorcą będzie mógł być tylko ten klient, który korzysta z tego rodzaju płatności mobilnych. Obecnie bank oferuje jeszcze jedną, starszą wersję tej usługi. Po wysłaniu przelewu na numer telefonu do dowolnego odbiorcy, bank generuje specjalnego SMS-a z linkiem, pod którym można odebrać przelew. Wówczas odbiorca musi wprowadzić ręcznie numer rachunku i potwierdzić odbiór pieniędzy.

Przelewy na telefon Blik to usługa, którą oferuje większość banków korzystających z tego systemu płatności. Są one realizowane za pomocą systemu Express Elixir. Użytkownik aplikacji mobilnej widzi, kto z jego kontaktów korzysta z Blika, bo dana osoba oznaczona jest na liście specjalną ikonką. Przelewy na telefon Blik są natychmiastowe i cieszą się bardzo dużą popularnością.

KIR – operator systemu – podaje, że tylko w czerwcu 2023 r. za pomocą Express Elixir zrealizowano 30,81 mln transakcji o wartości 16,7 mld zł. Dla porównania, w czerwcu 2022 r. rozliczono 19,47 mln transakcji o wartości 12,57 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do czerwca 2022 r. wzrosła o 58 proc., a wartość o 33 proc.