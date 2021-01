mBank ostrzega przed fałszywymi linkami podczas zakupów internetowych

fot. Photon photo / Shutterstock

Podczas zakupów lub sprzedaży w sieci, nie korzystaj z linków podsyłanych przez „kupujących” lub „sprzedających”. Przestępcy w ten sposób próbują pozyskać Twoje dane do logowania do bankowości internetowej – ostrzega mBank.

W trakcie zakupów online cyberprzestępcy mogą wysyłać fałszywe linki rzekomo prowadzące do strony płatności internetowej lub zatwierdzenia transakcji. Oszuści korzystają w tym celu z wiadomości SMS, komunikatorów oraz mediów społecznościowych. W rzeczywistości witryna otwierająca się po przekierowaniu ma na celu wyłudzenie danych.

Oszuści "łowią" podczas zakupów online

– Nie korzystaj z linków podsyłanych przez „kupujących” lub „sprzedających” na komunikatorach,

w mediach społecznościowych lub w SMS-ach. Najczęściej prowadzą one do fałszywych stron portali sprzedażowych lub fałszywych bramek integratorów płatności. Cyberprzestępcy w ten sposób próbują pozyskać Twoje dane do logowania do bankowości internetowej – ostrzega mBank.

Jakie wiadomości mogą przesyłać przestępcy? Przykładowo kupujący może poinformować na komunikatorze, że opłacił przesyłkę i wysyła link, który umożliwia odebranie środków. Z kolei od sprzedawcy można dostać wiadomość z informacją o konieczności podania m.in. numeru karty płatniczej, kodu CVC oraz daty ważności karty.

Podczas płacenia za zakupy online najbezpieczniejsze jest skorzystanie z bezpośredniej opcji płatności na platformie sprzedażowej. Jednak przed przelaniem środków warto sprawdzić opinie na temat sklepu internetowego i sprzedawcy.

"Uważnie czytaj wszystkie wiadomości SMS przesłane z banku lub komunikaty autoryzacyjne w aplikacji mobilnej. Jeśli nie zlecałeś żadnego przelewu, nie dodawałeś zaufanego odbiorcy lub dane z przelewu są niezgodne, to nie wpisuj na stronie kodu z smsa autoryzacyjnego/ nie zatwierdzaj operacji w mobilnej autoryzacji" – mBank przypomina o zasadach bezpiecznych zakupów przez internet.

