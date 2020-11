mBank – oszuści podszywają się pod pracowników banku

Shutterstock

Oszuści podszywają się pod pracowników mBanku. To kolejny atak na klientów banków. Przestępcy wyłudzają dane niezbędne do zalogowania do bankowości internetowej i mobilnej, informacje o karcie płatniczej oraz samym kliencie. Uważaj, możesz stracić pieniądze.

– Przestępcy maskują swój prawdziwy numer telefonu i w takiej sytuacji numer, wyświetlany na ekranie Twojego telefonu, może okazać się fałszywy. Chcą, żebyś uwierzył, że faktycznie rozmawiasz z pracownikiem banku. Oszuści mogą próbować nakłonić Cię do podania danych osobowych, danych karty płatniczej lub danych niezbędnych do korzystania z bankowości internetowej lub mobilnej – ostrzega mBank.

Wirtualni przestępcy będą nalegać na instalację oprogramowania do zdalnego dostępu na urządzeniu swojej ofiary. W ten sposób mogą starać się przejąć kontrolę nad komputerem lub smartfonem, a dalej kontem bankowym. Oszuści próbują w ten sposób wykraść dane osobowe oraz pieniądze.

To kolejny atak na klientów banków. Przestępcy wcześniej podszywali się m.in. pod PKO Bank Polski, Millennium Bank, Alior Bank, Credit Agricole, Bank Pekao czy BNP Paribas. Oszuści używają różnych metod - przedstawiają się jako pracownicy banku, oferują atrakcyjne inwestycje oraz wywierają presję czasu na swojej ofierze. W ostatnim czasie dzwonili do klientów BNP Paribas i wyłudzali metodą "na policjanta".

Nie jesteś pewny, czy dzwoni pracownik banku? Możesz skonsultować się z infolinią i zgłosić podejrzany telefon. Jeżeli obawiasz się, że mogłeś paść ofiarą kradzieży tożsamości, sprawdź, jakie kroki możesz podjąć, aby uchronić się przed stratą pieniędzy.

DF