Inwestycja w kryptowaluty z szybkim zyskiem bez ryzyka. mBank ostrzega przed oszustwem

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Oszuści znowu atakują i tym razem podszywają się pod pracowników mBanku oraz doradców inwestycyjnych w kryptowaluty. Nakłaniają do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. W rzeczywistości chcą wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej lub nakłonić do przelewu pieniędzy na wskazane konto. Oszczędności nigdy nie wrócą na konto właściciela.

Wczoraj klienci ING Banku Śląskiego, dzisiaj na celowniku cyberprzestępców ponownie znalazły się osoby posiadające konto oraz inne produkty w mBanku. Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y oraz dzwonią do klientów, podając się za pracowników banku lub doradców inwestycyjnych w kryptowalut. W trakcie rozmowy wirtualni przestępcy próbują nakłonić do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka i proponują pomoc przy inwestowaniu. "Zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel" – apeluje mBank.

⚠️Uważaj na oszustów podających się za pracowników banku lub „doradców inwestycyjnych”!

Dzwonią pod pretekstem weryfikacji zmyślonej transakcji, zablokowanego rachunku lub pomocy w inwestycji.

Przeczytaj, jak się chronić➡️ https://t.co/6hyxUD4alB pic.twitter.com/yGvlNg83ox — mBank (@mBankpl) February 2, 2022

– Witaj kliencie, kontakt wkrotce zostanie podany. Aktualne prace techniczne. Pomoc zdalna: QuickSupport dz. techniczny Jaroslaw – czytamy w treści SMS-a wysyłanego rzekomo przez mBank do klientów.

Zobacz także Skuteczna ochrona przed wyłudzeniami? Sprawdź alerty BIK

W treści wiadomości podany jest także numer telefonu, pod który należy zadzwonić, aby otrzymać więcej informacji. Taki SMS wysłany z numeru 2279 może poprzedzać kontakt telefoniczny od osoby podszywającej się po pracowników banku lub doradców inwestycyjnych. mBank przestrzega, że oszuści imitują połączenie z następujących numerów:

426 300 800,

783 300 800,

801 300 800.

Cyberprzestępcy korzystają z dostępnych aplikacji umożliwiających podszywanie się pod numery SMS lub dowolne numery telefonów. Innym "sposobem" oszustów jest podszywanie się pod pracowników instytucji (np. KNF, Policja, BIK) i informowanie podczas rozmowy o rzekomej kradzieży danych, środków pieniężnych lub tożsamości.

"Jeśli ktoś do Ciebie dzwoni z tych numerów telefonu, to znaczy, że dzwoni oszust! mBank NIGDY nie dzwoni do klientów z tych numerów" – podaje mBank w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie.

Kliknij, żeby przejść dalej (Bankier.pl)

DF