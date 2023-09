mBank odpowiada na ruch Bossy. Handel akcjami z USA tani jak na GPW

Od 8 września do 8 grudnia potrwa promocja, w ramach której mBank obniży minimalną prowizje za handel instrumentami notowanymi na giełdach w Stanach Zjednoczonych.

Minimalna prowizja za handel amerykańskimi akcjami i ETF-ami w domu maklerskim mBanku oraz na rachunkach mInwestor na czas trwania promocji będzie wynosiła 5 zł przy stawce 0,29%. Obniżka będzie obowiązywać do 8 grudnia.

Wcześniej mBank obniżył minimalną prowizję za handel na rynkach zagranicznych do 14 zł i taka stawka obowiązuje wciąż w przypadku instrumentów notowanych na Deutsche Börse i London Stock Exchange.

– Obniżka prowizji minimalnej na amerykańskie rynki akcji do 5 zł jest częścią naszej strategii. Staramy się likwidować bariery w inwestowaniu na rynkach zagranicznych, które wskazują nasi klienci. Pod koniec sierpnia udostępniliśmy w kolejnej platformie (mInwestor – red.) notowania zagraniczne. Wcześniej obniżyliśmy minimalną prowizję na zagraniczne ETF-y. Przygotowujemy kolejne zmiany w ofercie, które ułatwią naszym klientom dywersyfikację portfela o rynki zagraniczne – komentował Maksymilian Skolik, dyrektor BM mBanku, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

mBank i Bossa łeb w łeb

Jako głównych konkurentów mBanku w walce o klientów zainteresowanych rynkami zagranicznymi możemy wskazać Bossę oraz XTB. Dom Maklerski BOŚ i mBank należą do wąskiego grona trzech polskich brokerów oferujących inwestowanie w zagraniczne akcje i ETF-y na rachunkach IKE/IKZE. Trzecim jest Santander, który pobiera jednak znacznie wyższe opłaty. XTB wyróżnia się na tle konkurencji, zwalniając z prowizji handel akcjami do kwoty 100 tys. euro miesięcznie, jednak nie umożliwia skorzystania z emerytalnego parasola.

mBank tak samo jak Bossa pobiera 0,29% prowizji handlowej za zlecenia kupna i sprzedaży zagranicznych instrumentów. Prowizja minimalną jest jednak bardzo dynamicznym obszarem, na którym oba domy maklerskie wydają się prowadzić wyrównaną rywalizację. Przynajmniej do aktualnej promocji mBanku.

Na początku września dom maklerski BOŚ obniżył swoją prowizję minimalną od handlu na zagranicznych rynkach. Bossa zmniejszyła ją do 14 zł, ale tylko w przypadku giełd, które znajdują się również w ofercie mBanku: to jest NYSE, Nasdaq, LSE i Xetra. Minimalna prowizja na Euronext wynosi w DM BOŚ 19 zł, a na szwajcarskiej i kanadyjskiej giełdzie odpowiednio 76 i 152 zł.

mBank i Bossa - rynki zagraniczne Bossa mBank NYSE NYSE Nasdaq Nasdaq Deutsche Börse Deutsche Börse London Stock Exchange London Stock Exchange Euronext (PAR, BRU, AMS) SIX Swiss Exchange Toronto Stock Exchange

Bossa nie pobiera za to opłaty za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych do kwoty 1 mln zł. Chwilowo w ramach promocji trwającej do 2025 r., ale dom maklerski obiecuje, że przedłuży ją na stałe.

mBank pobiera za przechowywanie papierów wartościowych opłatę w wysokości 0,15% od wartości instrumentów zagranicznych, jeśli przekracza ona 10 000 zł. Klient jest zwolniony z opłaty, jeśli jego prowizje handlowe przekroczą jej kwotę. W praktyce za przechowywanie zagranicznych akcji nie zapłacą więc aktywni traderzy albo posiadacze mniejszych rachunków.

Koszty i prowizje - inwestowanie na rynkach zagranicznych Prowizja Minimum Roczna opłata depozytowa Opłata za przewalutowanie Koszt prowadzenia rachunku mBank (mInwestor) 0,29% 14 PLN / 4 EUR/USD/GBP 0,15% (powyżej 10 tys. PLN) 0 0 mBank (DM) 0,29% 14 PLN / 4 EUR/USD/GBP 0,15% (powyżej 10 tys. PLN) 0 50 zł Bossa 0,29% 14 PLN / 4 EUR/USD/GBP* lub 19 PLN / 5 EUR/USD/GBP** 0,02% (powyżej 1 mln PLN) 0,19% (min 49 PLN). Darmowe 3 razy na rok 0 *NYSE, NASDAQ, LSE i XETRA

**Euronext



Ten jeden szczegół zadecydował, że mBank znalazł się w naszym porównaniu domów maklerskich oferujących zagraniczne akcje na rachunkach IKE/IKZE na drugim miejscu, tuż za Bossą. Nowa promocja sprawia, że wskazanie faworyta jest w tej chwili znacznie trudniejsze.