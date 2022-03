mBank nie wypłaci dywidendy za '22, podtrzymuje strategię wypłaty 50 proc. zysku w kolejnych latach

Grupa Cavatina Holding zwiększyła w '21 zysk netto o 30 proc., do 189,6 mln zł

Grupa Cavatina Holding zwiększyła w 2021 roku skonsolidowany zysk netto o 30 proc., do 189,6 mln zł, a zysk z działalności opercyjnej spadł o 2 proc., do 242 mln zł - poinformował notowany na GPW deweloper biurowy. Skonsolidowany zysk z działalności inwestycyjnej wzrósł o 5 proc., do 279,5 mln zł.