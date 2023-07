eMakler czy rachunek w Domu Maklerskim mBanku. Które konto zakłada się szybciej?

Ile trwa założenie rachunku maklerskiego w mBanku, jakie formalności trzeba spełnić i czy da się to zrobić bez wychodzenia z domu? Otworzyłem tu dwa różne konta, żeby się o tym przekonać i mam dla Was relację z tego testu. W moim przypadku wymagało to cierpliwości.

fot. Omar Marques / / ZUMA Press

Patrząc na statystyki KDPW, mBank obsługuje obecnie najwięcej rachunków inwestycyjnych w Polsce. Ich liczba przekraczała w maju 420 tys. Obok usług domu maklerskiego, w którym konto może założyć każdy, mBank oferuje także rachunek eMakler powiązany z bankowością internetową.

Najpierw dołączyłem do klientów domu maklerskiego. Później założyłem konto w mBanku i otworzyłem rachunek eMakler. Wszystko w ramach testu, w którym zostałem klientem 11 domów maklerskim, żeby sprawdzić, jak wyglądają ich procedury i ile czasu zajmie mi otwarcie rachunku w każdym z nich. Oczywiście nie powinno to mieć decydującego wpływu na wybór domu maklerskiego, ale może powiedzieć co nieco o marce.

W podsumowaniu dowiecie się, jak Dom Maklerski mBanku oraz eMakler wypadły na tle konkurencji, tymczasem przejdźmy do opisów. Na pierwszy ogień pójdzie DM mBanku.

Dom Maklerski mBanku - otwarcie konta maklerskiego

Żeby otworzyć w nim rachunek inwestycyjny, nie trzeba posiadać ani zakładać konta bankowego w mBanku. To odróżnia go od domów maklerskich ING, Alior Banku i BNP Paribas, gdzie jest to niezbędne do inwestowania.

mBank

DM mBanku pozwala założyć konto całkowicie zdalnie. Są na to dwa sposoby:

automatyczne otwarcie konta przez e-Dowód (wystarczy przygotować e-dowód, czterocyfrowy PIN, potwierdzić dane w aplikacji eDo App i otworzyć rachunek),

przesłanie skanów lub zdjęć obu stron dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu (np. prawa jazdy lub paszportu) z samodzielnym uzupełnianiem danych.

mBank

Wybrałem drugą opcję. Zaczyna się od wyboru rachunku spośród trzech opcji:

zwykły rachunek inwestycyjny,

IKE,

IKZE.

Później określiłem sposób potwierdzenia tożsamości (bez wychodzenia z domu lub w punkcie usług maklerskich), podałem swoje dane i informacje z dokumentu tożsamości. W kolejnym kroku przesłałem z komputera zdjęcia obu stron dowodu osobistego i prawa jazdy.

Jeśli klient nie ma paszportu ani prawa jazdy, DM mBanku zaakceptuje jako drugi dokument kartę pobytu, legitymację studencką/szkolną/służbową/emeryta-rencisty, książeczkę wojskową lub żeglarską albo decyzję podatkową. Wybór jest szeroki. Ważne, żeby w dokumencie był podany PESEL oraz imię i nazwisko.

Po wgraniu dokumentów trzeba podać adres zamieszkania, swój urząd skarbowy, dane kontaktowe oraz ustalić hasło telefoniczne. Po tym zaznaczyłem przyjmowane oświadczenia. Na końcu podałem numer rachunku bankowego do wypłat i przeszedłem do oświadczeń dodatkowych (m.in. rezydencja podatkowa, związki z polityką). Po wypełnieniu tych danych, nadszedł czas na ankietę MiFID.

Wypełnianie ankiety MiFID w DM mBanku

Ankietę zaczyna się od podejścia do ryzyka, zachowania w przypadku spadku wartości inwestycji oraz akceptowalnych strat. Dalej mBank pyta o kondycję finansową, tzn:

główne źródło dochodów,

moje oszczędności (widełki: 10 000/ 10 001 zł - 50 000/ 50 001 zł - 200 000 / 200 001 - 1 mln. zł / powyżej 1 mln. zł),

moje wydatki (wydaje tyle co zarabiam/ zarabiam więcej niż wydaję/ zarabiam znacznie więcej niż wydaję).

Następnie określiłem, w co i ile razy inwestowałem na przestrzeni ostatnich pięciu lat (do wyboru m.in. fundusze inwestycyjne, akcje i ETF-y, instrumenty pochodne, obligacje). Wreszcie przyszedł czas na wiedzowe pytania, na które można odpowiedzieć opcjami tak/nie/nie wiem. Ankieta MiFID Domu Maklerskiego mBanku jest moim zdaniem prosta.

mBank

Po przejściu przez ankietę wybrałem, czy chcę, żeby moje inwestycje uwzględniały czynniki zrównoważonego rozwoju ESG (opcja dostępna aktualnie w każdym polskim domu maklerskim).

W tym momencie otrzymałem wyniki ankiety i na tym koniec, jeśli chodzi o pierwszy etap zakładania konta. Wszystkie formalności od wypełnienia danych aż do wysłania wniosku zajęły mi pół godziny. Pozostało czekanie na weryfikację. W mailu potwierdzającym przyjęcie wniosku dostałem informację, że może zająć ona do kilku dni roboczych.

DM mBanku - umowa i przelew weryfikacyjny

Potwierdzenie otwarcia konta wraz z potrzebnymi dokumentami otrzymałem na maila następnego dnia przed południem. Co ważne plik “Dokumentacja_umowna.pdf”, który zawiera wszystkie niezbędne do logowania, dane trzeba otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader. W innym przypadku nie dostaniemy się do jego zawartości.

Kolejnym krokiem jest przelew weryfikacyjny na numer konta podany w umowie. mBank nie daje wskazówek, jaka powinna być jego minimalna kwota. Wysłałem 1 zł. Dwa dni po wykonaniu przelewu (również przed południem) dostałem SMS-a z hasłem do pierwszego logowania oraz mailowe potwierdzenie, że moje konto zostało założone.

Zakładanie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim mBanku zajęło mi więc łącznie 4 dni.

mBank eMakler

eMakler jest popularniejszy od rachunków w domu maklerskim. Jest powiązany z bankowością internetową, więc żeby go otworzyć, trzeba najpierw zostać klientem mBanku. Zdalnie można zrobić to przez aplikację.

Założenie konta w mBanku

Podczas zakładania konta bankowego trzeba starannie wpisywać wszystkie dane. Czasami nie można przejść dalej po zostawieniu pauzy po wyrazie. Po podaniu podstawowych danych osobowych i przepisaniu informacji z dowodu, przeszedłem do etapu, na którym mBank zapytał mnie o źródło środków finansowych, rezydencję podatkową i planowane miesięczne obroty na rachunku (osobno elektroniczne i oddzielnie gotówką).

Zwieńczeniem procesu była weryfikacja przez kamerą smartfona. Aplikacja kazała mi wykonać dwa zdjęcia dowodu osobistego. Później musiałem nagrać, jak obracam nim w górę i w dół (po jednym nagraniu na każdą stronę). Na końcu zrobiłem sobie selfie oraz wystąpiłem na dwóch nagraniach, na których kiwam głową i obracam ją w bok. Na tym skończyła się weryfikacja biometryczna.

Aplikacja generuje dokumenty, które trzeba podpisać kodem SMS. Po wykonaniu instrukcji mBank potwierdza przyjęcie wniosku o rejestrację konta. Samo przejście przez ten proces, łącznie z pobieraniem aplikacji, trwało niecałe 20 minut.

Weryfikacja tożsamości przez mBank

Następnego dnia, prawie 24 godziny po złożeniu wniosku, mBank wysłał mi SMS-a o treści: “Wkrótce odwiedzi Ciebie kurier. Wcześniej zadzwoni do Ciebie, aby ustalić dogodny termin spotkania”.

Co? Nie było mowy o żadnym kurierze. Odrzuciłem opcję dołączenia do konta karty debetowej, więc po co miałby przyjeżdżać? Aplikacja miała być otwarta zdalnie bez odbierania lub przekazywania czegoś kurierowi ani wizyty w placówce. Na stronie mBanku jest napisane wyraźnie:

“Otwarcie konta nigdy nie było tak wygodne! Wystarczy telefon, dowód osobisty, Twoje selfie i krótkie wideo. Nie musisz iść do placówki ani czekać na wizytę kuriera, który dostarcza umowę. Zdjęcia i wideo potwierdzą Twoją tożsamość.”

Dwa dni po złożeniu wniosku o rejestrację konta dostałem telefon od kuriera. Wiezie do mnie umowę. Przyjechał około 14:00. Pytam o dostarczanie umów dla mBanku. Pan opowiada, że czasami muszą rozwieźć do pięciu dziennie i zwykle wracają do placówki, bo "kurier przyjeżdża, gdy jest w pobliżu, a ludzie nie siedzą w domach". Nieraz podpisanie pojedynczej umowy zajmuje 10 minut, także dodaje im to pracy.

Nie dostałem żadnej kopii podpisanego dokumentu, na który kurier wprowadził dane z mojego dowodu. Kartkę zamknął w kopercie na moich oczach, która wróci do centrali i stamtąd powędruje do mBanku. 5 minut po jego wyjściu dostałem SMS, który poinformował, że moje konto zostało aktywowane. Na maila przychodzi dokument. W oddzielnej wiadomości hasło do PDF-u. Od tego momentu mogłem zająć się już zakładaniem rachunku maklerskiego eMakler.

Zakładanie rachunku eMakler

Po zalogowaniu się do aplikacji mBanku przeszedłem do zakładki "Produkty", gdzie znajduje się kategoria "Inwestycje". To tutaj możemy założyć rachunek eMakler.

mBank

Na początku trzeba wybrać usługi inwestycyjne. Można zaznaczyć:

eMakler

Instrumenty Pochodne

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

IKE eMakler

IKZE eMakler

W kolejnych krokach potwierdziłem numer konta, z którego chcę inwestować, znalazłem na liście swój urząd skarbowy i zaznaczyłem, że chcę otrzymywać PIT-8C na maila (do wyboru jest też opcja, w której mBank przesyła go co roku pocztą). Później otrzymałem wgląd do regulaminów wybranych usług.

Kolejny krok to ankieta MiFID. Tutaj czeka mnie niespodzianka: jest taka sama jak w Domu Maklerskim mBanku i nie musiałem jej wypełniać. Widzę wyniki uzyskane na podstawie odpowiedzi udzielonych, gdy zakładałem w nim rachunek. Gdybym tylko chciał, mógłbym wypełnić ją ponownie.

Kliknąłem “dalej” i przeszedłem do ostatniego pytania o to, czy podczas inwestowania zamierzam kierować się czynnikami ESG. Później ostatni etap: umowa. Pobrałem dokumenty. Wybrałem “zaakceptuj umowę” i wpisałem otrzymany SMS-em kod. Wniosek został złożony. Jego weryfikacja zajęła minutę i usługa została aktywna.

Samo w sobie założenie rachunku inwestycyjnego eMakler zajęło mi mniej niż 10 minut. Z ankietą MiFID byłoby pewnie odrobinę dłużej. Zanim mogłem otworzyć rachunek, czekałem jednak dwa dni, żeby moje “konto na selfie” zostało aktywowane przez kuriera.

Podsumowanie

Otworzenie rachunku eMakler zajęło mi łącznie 2 dni. Gdybym należał do klientów mBanku, proces byłby błyskawiczny. Zakładając w nim specjalnie konto, nie spodziewałem się, że weryfikacja zajmie aż tyle czasu i będzie w niej uczestniczył kurier.

Jeśli chodzi o DM mBanku, otwarcie rachunku było proste, ale mówiąc eufemistycznie, również nie należało do najszybszych. Pojawił się także podchwytliwy moment, czyli brak podpowiedzi na temat minimalnej kwoty przelewu weryfikacyjnego. Chociaż złożenie wniosku zajęło mi pół godziny, cały proces - od wypełnienia formularza do aktywacji rachunku w Domu Maklerskim mBanku - trwał 4 dni.

Na końcu trzeba podkreślić jeszcze raz, że łatwość lub trudność czy czas otwierania rachunku maklerskiego nie jest czynnikiem, który powinien przesądzać o jego wyborze. Dużo wyżej w hierarchii należy postawić ofertę, prowizje, aplikację oraz szereg innych cech, których waga może różnić się w zależności od inwestora. Wszystkie te rzeczy opiszę, gdy spędzę trochę czasu na testowaniu otwartych rachunków.