Potwierdzenie płatności SWIFT to oszustwo. mBank alarmuje

Oszuści podszywają się pod mBank. Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe e-maile z informacją o rzekomej konieczności potwierdzenia płatności SWIFT. W załączniku wiadomości ukryte jest złośliwe oprogramowanie, którego pobranie może doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem i kontem osobistym.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

"Przestępcy podszywają się pod nas i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Piszą o potwierdzeniu rzekomej płatności SWIFT. Wiadomość zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Jeśli go otworzysz, doprowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim komputerze" - alarmuje mBank.

Instalacja złośliwego oprogramowania może doprowadzić do przejęcia kontroli nad urządzeniem przez przestępców, a w dalszej perspektywie do utraty pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

⚠️Uważaj! Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail. Piszą o potwierdzeniu rzekomej płatności SWIFT. Wiadomość zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Nie otwieraj go! Doprowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniu➡️https://t.co/YJLt3a7qKu pic.twitter.com/81upAM7gdk — mBank (@mBankpl) February 16, 2023

mBank przypomina, że nigdy nie wysyła do klientów wiadomości e-maili z linkiem kierującym do strony logowania. Instytucja przestrzega również przed pobieraniem załączników, których odbiorca się nie spodziewa. W pierwszej kolejności lepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z pracownikami banku np. przez infolinię i zweryfikowanie, czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od mBanku.

Obawiasz się, że mogłeś paść ofiarą oszustwa? mBank radzi, aby jak najszybciej przeskanować komputer programem antywirusowym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Jeżeli jest taka możliwość, to warto skorzystać z innego urządzenia i zmień hasło do serwisu transakcyjnego mBanku oraz wszystkich innych kont bankowych, pocztowych i portali społecznościowych.