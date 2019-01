mBank: Nie będzie kryzysu na rynku mieszkań

Sytuacja popytowa na rynku nieruchomości mieszkaniowych pozostanie bardzo korzystna, co przy krótkoterminowym ograniczeniu podaży będzie prowadzić do wyższych cen - ocenili ekonomiści mBanku. Ich zdaniem, stopniowe uruchomienie podaży pozwoli na zrównoważenie rynku przy wyższych cenach i wyższej aktywności.

"Przeanalizowaliśmy determinanty popytu i podaży na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Całą analizę przeprowadziliśmy na prostym modelu popytu i podaży. W takim ujęciu kluczem do analizy są przesunięcia wspomnianych krzywych determinowane przez czynniki inne niż cena, która jest jedynie zmienną wynikową gry podaży i popytu" - napisali ekonomiści mBanku w raporcie poświęconym rynkowi nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Ekonomiści wskazali, że podaż znajduje się obecnie na poziomie szczytów hossy 2006-2008 i nie wykazuje symptomów spowolnienia.

"Wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy, wzrost cen ziemi i niski poziom zapełnienia banków ziemi u deweloperów - to wszystko, według klasycznego myślenia w kategoriach krzywej podaży, powinno prowadzić do jej przesunięcia w lewo, a więc ograniczenia podaży przy danym poziomie cen" - napisali w raporcie

"Kluczowy jest jednak dodatek +przy danym poziomie cen+. Wzrost cen to czynnik stymulujący podaż przy całej gamie hamulców wymienionych wcześniej. Żaden z nich nie ma charakteru trwałej bariery. Wiele z nich działa tylko i wyłącznie z uwagi na rachunek ekonomiczny, którego istotnym elementem jest cena" - dodali.

Ekonomiści mBanku wskazali, że duża część komentatorów zwraca uwagę na fakt niskiego poziomu banku ziemi wśród deweloperów.

"Jest on faktycznie niski relatywnie do produkcji, niemniej jednak spora część jego spadku wynika właśnie ze znaczącego wzrostu produkcji, który dokonał się w ostatnich latach" - napisali.

Ich zdaniem, popyt na mieszkania będzie rósł. Jak ocenili, oprócz czynników strukturalnych, sprzyjać będzie temu dalszy wzrost płac gospodarstw domowych oraz niskie stopy procentowe.

"Środowisko niskich stóp procentowych oraz wciąż relatywnie wysoka stopa zwrotu z wynajmu nieruchomości mieszkaniowych powodują, że należy się raczej spodziewać utrzymania popytu inwestycyjnego" - napisano w raporcie.

"Analiza czynników strukturalnych (głód mieszkaniowy) i cyklicznych prowadzi nas do wniosku, że sytuacja popytowa pozostanie bardzo korzystna, co przy krótkoterminowym ograniczeniu podaży będzie prowadzić do wyższych cen" - dodano.

Ekonomiści wskazali, że liczba mieszkań w Polsce w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w 2017 roku wyniosła 371 mieszkań, co jest wartością mniejszą od średnich w Unii Europejskiej i OECD na poziomie 460-480.

Ocenili też, że stopniowe uruchomienie podaży – przy wyższych cenach, usuwających ograniczenia kosztowe – pozwoli na stopniowe zrównoważenie rynku przy wyższych cenach i wyższej aktywności.

Z analizy ekonomistów mBanku wynika, że twierdzenie, jakoby starzenie się ludności stanowiło ograniczenie dla popytu mieszkaniowego w przyszłości, jest - jak ocenili - "z gruntu fałszywe".

"Po pierwsze, trend poprawy jakości zasobu mieszkaniowego wymaga stałego zasilania nową podażą o wyższym standardzie. Po drugie, część istniejącego zasobu w miastach (np. 4-piętrowe bloki bez wind, domy jednorodzinne na terenach funkcjonalnie wiejskich) nie będzie w stanie zaspokajać potrzeb starszych mieszkańców. Po trzecie, w kontekście rynku mieszkaniowego podstawowe znaczenie należy przypisać popytowi mieszkaniowemu w miastach i ich bezpośrednim otoczeniu – szczególnie, że istnieje w Polsce przestrzeń do dokończenia urbanizacji" - napisano w raporcie.

Zdaniem ekonomistów, trudno też doszukiwać się blokady popytu od strony podaży kredytu mieszkaniowego.

"Jak już wspomniano, nie widać wzrostów marż, zaś kreacja nowego kredytu mieszkaniowego rośnie" - napisano w raporcie.

"Obecny obraz rynku kredytowego jest również bardziej odporny na scenariusze kryzysowe z uwagi na brak kreacji kredytów w walutach obcych" - dodano.

Autorzy raportu wskazali, że stosowane w analizie wskaźniki dostępności kredytowej mieszkań spadają do poziomów poprzedzających zakończenie hossy, dopiero przy założeniu koniunkcji spadku płac i silnych podwyżek stóp lub też jeszcze silniejszych wahnięć obu kategorii osobno. Jak dodali, wyniki analizy odporne są na umiarkowane zmiany scenariusza makroekonomicznego. (PAP Biznes)

