Duże banki zapowiadają problemy z przelewami podczas weekendu

Utrudnienia z wysyłaniem przelewów oraz niedostępność kart płatniczych – duże banki zapowiedziały prace serwisowe na najbliższy weekend. Lepiej nie zwlekać z przelewem. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy, w których bankach klienci muszą liczyć się z problemami podczas korzystania z usług.

Najbliższa niedziela to zdecydowanie dzień przerw technicznych w bankach. Aż trzy instytucje zapowiedziały planowane prace serwisowe na ostatni dzień lutowego tygodnia.

Bank Millennium – prace informatyczne

Czterogodzinną przerwę techniczną zapowiedział Bank Millennium. Klienci w niedzielę (28 lutego) pomiędzy północą a godziną 4:00 nie wykonają przelewów natychmiastowych w aplikacji mobilnej i serwisie internetowym oraz przelewów na telefon BLIK w aplikacji mobilnej.

mBank – przerwa serwisowa

Również mBank zapowiedział krótką przerwę techniczną w weekend. W niedzielę (28 lutego) pomiędzy północą a godziną 4:00 klienci mBanku nie zlecą przelewów ekspresowych.

Volkswagen Bank – przerwa techniczna

"Dostęp do rachunków przez Internet i telefon może być utrudniony" – informuje Volkswagen Bank. Instytucja będzie przeprowadzać planowane prace serwisowe w niedzielę (28 lutego) od godziny 19:30 do godziny 21:00. W tym czasie klienci mogą mieć problem z korzystaniem z bankowości online i telefonicznej oraz z dostępem do środków za pośrednictwem kart płatniczych.

Bank Pocztowy i EnveloBank – prace techniczne

Natomiast już w poniedziałek rano (1 marca) od północy do godziny 6:00 prace serwisowe będzie prowadzić Bank Pocztowy oraz EnveloBank. Klienci mogą spodziewać się krótkich przerw w autoryzacji transakcji w POS i bankomatach pomiędzy godziną 0:30 a 1:00. "Niedostępność będzie powodowała brak możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych kartami płatniczymi" – podaje Bank Pocztowy i EnveloBank.

Dominika Florek