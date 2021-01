Konta firmowe będą droższe. Banki wprowadzają podwyżki opłat

Pexels

Nowy rok przyniósł podwyżki opłat bankowych dla przedsiębiorców. Produkty firmowe będą droższe m.in. w mBanku, Credit Agricole, Banku Millennium, Inteligo oraz Banku Pocztowym.

Klienci biznesowi zapłacą więcej m.in. za prowadzenie konta firmowego, używanie karty debetowej oraz zlecanie przelewów w placówkach bankowych. Niektóre banki zrezygnowały z popularnej opcji, która umożliwiała otrzymanie zwolnienia z opłat (np. za prowadzenie konta) po wykonaniu określonych czynności.

mBank – wyższe opłaty za konto firmowe

mBank od 7 stycznia 2021 r. posiada nową tabelę opłat i prowizji dla klientów biznesowych. Przedsiębiorcy posiadający mBiznes konto Standard zapłacą o 10 zł więcej za prowadzenie rachunku, czyli 19 zł. Zwolnienie z opłaty za konto firmowe przysługuje osobom, które wykonają w miesiącu min. jeden przelew do ZUS-u.

Wyższe opłaty dotyczą także korzystania z karty debetowej wydanej do rachunku firmowego. Od 7 stycznia przedsiębiorcy zapłacą:

7 zł – suma transakcji bezgotówkowych niższa od 500 zł,

– suma transakcji bezgotówkowych niższa od 500 zł, 5 zł – suma transakcji bezgotówkowych min. 500 zł.

Dodatkowo mBank zniósł możliwość zmniejszenia miesięcznej opłaty za debetową kartę płatniczą wydawaną do rachunku mBiznes konto walutowe. Do tej pory klienci biznesowi mogli być zwolnieni z tej płatności, jeżeli wykonali min. jedną transakcję kartą w miesiącu (bezgotówkową lub gotówkową). Obecnie posiadacze konta zapłacą 5 zł miesięcznie. Identycznie będzie naliczana opłata dla karty dodatkowej.

mBank podnosi opłaty dla klientów indywidualnych mBank poinformował klientów o planowanych na marzec 2021 r. zmianach w cenniku. W górę pójdą m.in. wybrane opłaty przy kartach i opłaty za wpłatę oraz wypłatę gotówki w oddziałach. Wzrosną ceny przelewów z kart kredytowych.

Bank Millennium – koniec opcji 0 zł za konto walutowe

Kolejnym bankiem, który zdecydował się na podwyżkę opłat w 2021 r., jest Bank Millennium. Klienci biznesowi zapłacą 20 zł za prowadzenie Konta Mój Biznes (z możliwością zwolnienia po wykonaniu aktywności) oraz 40 zł za Konto Biznes (bez opcji zwolnienia z opłaty). Wcześniej stawki wynosiły odpowiednio 15 zł dla Konta Mój Biznes i 25 zł dla Konta Biznes.

Klienci firmowi nie skorzystają już z możliwości zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w walucie obcej. Od 1 stycznia opłata za prowadzenie konta jest stała i wynosi 15 zł. Przedsiębiorcy zapłacą o ponad 10 zł więcej również za zlecenie przelewu w oddziale Millennium – 25 zł.

Droższe jest także korzystanie z karty płatniczej. Opłata wzrosła z 4,99 zł do 6 zł miesięcznie. Klienci, którzy dokonają transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł, są z niej zwolnieni. Bank Millennium zwiększył także prowizję za wypłatę gotówki z bankomatów do 3,5 proc. nienależących do sieci Santander Bank Polska (wcześniej 3 proc.) oraz bankomatów na terenie EOG (wcześniej 2,5 proc.).

Credit Agricole – droższy rachunek dla firmy

Przedsiębiorcy posiadający konto Sonata Biznes oraz Symfonia Biznes zapłacą więcej za prowadzenie rachunku, jeżeli nie spełnią warunków zwalniających. Opłata wzrosła z 20 zł do 25 zł za konto Sonata Biznes oraz z 30 zł do 35 zł za rachunek Symfonia Biznes. Koszty prowadzenia konta firmowego w Credit Agricole są wyższe od 21 listopada 2020 r.

Bank Pocztowy podnosi opłaty

Drożej jest także w Banku Pocztowym. Od nowego 2021 roku klienci biznesowi zapłacą za prowadzenie rachunku biznesowego 15 zł. Wcześniej opłata za Pocztowe Konto Firmowe wynosiła 10 zł. Bank przewiduje możliwość zwolnienia z zapłat,y jeżeli na rachunek wpłynie min. 2 tys. zł w danym miesiącu oraz klient posiada aktywną kartę debetową.

Konto firmowe w Inteligo droższe o 12 zł

12 zł miesięcznie za konto firmowe bez możliwości uzyskania zwolnienia z opłaty. Inteligo rezygnuje z opcji 0 zł za prowadzenie rachunku biznesowego. Do tej pory klienci biznesowi mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do konta. Zmiany obowiązują od 7 grudnia 2020 r.