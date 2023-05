mBank: Im częściej RPP będzie mówić o obniżkach stóp, tym niższe szanse na ich cięcie

Masłowska (RPP): Jednocyfrowa inflacja możliwa na koniec roku Pod koniec roku możemy się spodziewać jednocyfrowej inflacji - powiedziała poniedziałkowemu magazynowi "Polska. Metropolia Warszawska" Gabriela Masłowska, członek Rady Polityki Pieniężnej. Warunkiem jest, by "sytuacja gospodarcza i poziom presji inflacyjnej kształtował tak jak to widzimy dzisiaj" - dodała. Za to zagadką pozostaje czy jest jeszcze za wcześnie na obniżki stóp czy nie - wyraziła w tej sprawie dwa odmienne zdania.