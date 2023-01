Polski rywal Ubera planuje europejską ekspansję

Panek i iTaxi szykują ekspansję. Auta pożyczane i zamawiane przez aplikacje wyjadą podbić Europę - podała "Rzeczpospolita" we wtorek.

Jak podaje "Rz", "jeden z wiodących graczy w polskiej branży taksówkowej chce wejść ze swoimi usługami do Czech i Słowacji".

"Firma iTaxi wzięła na celownik również inne rynki. Polski rywal amerykańskiego Ubera, estońskiego Bolta czy niemieckiego FreeNow – tak jak konkurenci – ma ambicję spróbować swoich sił w północnej i południowej Europie" - czytamy. Jarosław Grabowski, prezes iTaxi, mówi "Rz", że "spółka myśli o rozwoju międzynarodowym i sprawdziła już możliwości wejścia nie tylko do naszych południowych sąsiadów, ale także na rynek chorwacki". To może być tylko początek przygody, bowiem - jak mówi prezes iTaxi - do spółki odezwały się również firmy z Grecji i Skandynawii.

Inna firma, tym razem z branży carsharingu - Panek - już wyszła poza granice kraju i od końca 2022 roku oferuje bezpłatną opcje wyjazdu do Czech i Słowacji, jednak - jak mówi rzecznik spółki w rozmowe z "Rz", spółka chce zwiększyć swoją obecność zagranicą.

