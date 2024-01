iPhone pasażera Alaska Airlines przetrwał upadek z 5 kilometrów

iPhone wyssany z samolotu Alaska Airlines spadł z wysokości niemal 5 kilometrów. Nie dość, że działa, to nawet bateria była naładowana - podał portal Yahoo. W piątek Boeing linii Alaska Airlines stracił w powietrzu nieużywane drzwi awaryjne, co spowodowało dekompresję kabiny.

"Telefon został odnaleziony w zdumiewająco dobrym stanie. Nawet bateria wciąż jest naładowana" - napisał na portalu X znalazca smartfona.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd