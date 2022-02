iPhone będzie terminalem płatniczym. Nowość od Apple

fot. Apple / / Apple

Firma Apple wprowadza na rynek usługę Tap to Pay (dotknij, by zapłacić). Za jej pomocą sprzedawcy będą mogli akceptować płatności zbliżeniowe bezpośrednio na swoich iPhone’ach. W pierwszej kolejności usługa zadebiutuje w USA, ale można oczekiwać, że w przyszłości pojawi się też na innych rynkach.

Dzięki Tap to Pay sprzedawcy będą mogli przyjmować płatności bez konieczności inwestowania w tradycyjne terminale POS. W tym przypadku rolę terminala będzie pełnić zwykły iPhone (od modelu XS wzwyż). Nowa usługa zadebiutuje na wiosnę i w pierwszej kolejności będzie dostępna na platformie Stripe w ramach aplikacji Shopify Point of Sale. W drugiej połowie roku zasięg usługi zostanie rozszerzony o kolejne podmioty. Na razie nie podano jednak więcej szczegółów.

Transakcje Tap to Pay będą realizowane za pomocą technologii NFC. iPhone będzie przyjmował płatności ze zwykłych kart płatniczych, ale także z cyfrowych portfeli. W tym z konkurencyjnego Google Pay. Do wykonania płatności wystarczy jedynie zbliżyć kartę, zegarek lub drugi telefon do iPhone’a. Firma podkreśla, że wszystkie transakcje będą anonimowe – Apple nie będzie widziało, co zostało opłacone za pomocą nowej usługi.

Z Apple Tap to Pay skorzystają najpierw sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych. Usługa będzie dostępna nie tylko dla dużych firm, ale także dla małych detalistów. Można oczekiwać, że – podobnie jak w przypadku Apple Pay – z czasem Tap to Pay pojawi się też w innych krajach.

WB