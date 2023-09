Kolejna spółka zniknie z GPW? Jest wezwanie do sprzedaży akcji

iCotton wzywa do sprzedaży 2.164.887 akcji Harper Hygienics, po 5,25 zł za akcję - poinformowało Biuro Maklerskie mBanku w komunikacie.

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 28 września, a zakończy 27 października 2023 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 2 listopada 2023 r.

Jak podano, na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiada bezpośrednio 385.220 akcji spółki oraz pośrednio, przez Radville Investments sp. z o.o., 3.816.893 akcje spółki,

uprawniające do łącznie 4.202.113 głosów na WZ, co po zaokrągleniu w górę stanowi ok. 66 proc. ogólnej liczby głosów.

"Decyzja o ogłoszeniu wezwania i zwiększeniu na jego skutek udziału w kapitale zakładowym spółki jest częścią długoterminowej strategii wzywającego zakładającej dalszy rozwój spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli w wyniku wezwania wzywający nabędzie taką liczbę akcji, która umożliwi wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub rozpoczęcie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki posiadających łącznie mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, wzywający rozważy wszelkie możliwe opcje w oparciu o wyniki wezwania, w tym podjęcie działań mających na celu wycofanie akcji spółki z obrotu zorganizowanego lub rozpoczęcie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - napisano.

W piątek na zamknięciu sesji kurs spółki wynosił 8,56 zł. (PAP Biznes)

