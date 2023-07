eToro ukarane we Włoszech. Urzędnicy twierdzą, że klienci byli wprowadzani w błąd

Włoski organ antymonopolowy AGCM nałożył grzywnę na platformę inwestycyjną eToro. Regulator uznał, że spółka wprowadzała klientów w błąd co do kosztu jej usług.

Internetowy broker eToro otrzymał w poniedziałek grzywnę w wysokości 1,3 mln EUR. Włoski Urząd ds. Konkurencji i Rynku uznał, że spółka wprowadzała klientów w błąd, sugerując na swojej stronie, że mogą handlować u niej akcjami przy zerowych prowizjach. - W rzeczywistości istnieją inne różnego rodzaju koszty i ograniczenia operacyjne dla konsumentów - podało AGCM.

Według Urzędu eToro naruszył artykuły 20, 21 i 22 Kodeksu konsumenckiego, ponieważ nie informuje on natychmiast i odpowiednio użytkowników o warunkach ekonomicznych i cechach technicznych oferowanych produktów i usług, skłaniając ich do podjęcia decyzji handlowej, której inaczej by nie podjęli - podano na stronie AGCM