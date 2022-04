eBay wraca do Polski. Chce być w trójce największych platform e-commerce w Polsce

/ eBay

Platforma e-commerce eBay robi nowe otwarcie w Polsce, firma wprowadza funkcję automatycznego tłumaczenia ofert na język polski - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W ciągu najbliższych lat eBay chce się znaleźć w TOP 3 platform e-commerce w Polsce.

"W Polsce jest ponad 22 mln kupujących, dostępność internetu to około 92 proc., a okres pandemii zwiększył odsetek osób kupujących online. Nasza platforma jest już w Polsce od kilku lat, ale teraz będzie to dla nas nowe otwarcie i zaledwie pierwszy krok rozwojowy na tym rynku. Tłumaczenie ofert na język polski stanowiło dla nas duże wyzwanie. Sporo na tym polu udało się zrobić, ale na pewno jeszcze wiele przed nami w tej kwestii pozostało. Zmiana języka implikuje również inne rzeczy. Polacy będą mieli teraz dostęp w swoim własnym języku do portfolio dużych sprzedawców m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co ułatwi również kwestie logistyczne dla klientów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade.

Obecnie portfolio eBay. pl obejmuje około 1,4 mld ofert i ponad 520 kategorii zakupowych.

Jak podano, rozwój platformy w Polsce będzie stopniowy, a nowe funkcjonalności będą wprowadzane na podstawie analiz zachowań konsumentów.

"Podobnie jak na innych rynkach, będziemy przyglądać się preferencjom lokalnych odbiorców i dostosowywać nasze operacje do ich wymagań. W głównej mierze stawiamy na rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej, gdyż nasze analizy pokazały, że Polacy w większości kupują właśnie przy pomocy tego narzędzia. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, nawiążemy współpracę z operatorami logistycznymi, rozszerzymy opcje płatności o kolejne systemy lub wzbogacimy programy lojalnościowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sprzedawcami i im będziemy rekomendować odpowiednie rozwiązania, by mogli rozwijać swój biznes dzięki platformie eBay. pl. Naszym celem jest stanie się jedną z ulubionych platform zakupowych Polaków w najbliższych latach. Celujemy w TOP3 największych platform e-commerce w Polsce" - powiedział Paolo Levoni.

W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe. pl Lorna Dunne, Head of EU Cross Border Trade Sellers w eBay’u, poinformowała, że wchodząc ponownie do Polski, eBay chce przenieść tu rozwiązania z innych krajów.

"Poza tym mamy wiedzę od naszych polskich sprzedawców, którzy od wielu lat są aktywni na platformie. Rozumiemy ich potrzeby i wiemy, że są one różne niż na innych rynkach. Jesteśmy marketplacem, który stawia technologię na pierwszym miejscu. Istotne jest to, żeby potrafić prowadzić operacje w odpowiedniej skali, dostosowane do dużego polskiego rynku" - powiedziała Lorna Dunne.

Pytana o cele, jakie sobie spółka postawiła w kontekście wejścia na polski rynek, odpowiedziała: "Mamy obecnie tysiące polskich sprzedawców na naszej platformie. Większość nich sprzedaje oczywiście na eksport, chcemy im teraz pozwolić odblokować również rodzimy rynek. Innym celem jest chęć zwiększenia trafficu i jego konwersji. Domena eBay .pl cały czas działa. Nie zrezygnowaliśmy z niej, a jedynie wstrzymaliśmy sprzedaż za jej pośrednictwem przez polskich sprzedawców na polski rynek".

"Chcemy także rozwinąć sprzedaż globalnych produktów – brać je z innych rynków i udostępnić w Polsce, tak aby polscy kupujący mieli dostęp do szerokiej gamy produktów" - dodała Dunne.

W związku z nowym otwarciem w Polsce, eBay przygotował kampanię promocyjną, skoncentrowaną głównie na działaniach online.

eBay to jedna z największych platform e-commerce na świecie. Firma działa od 1995 roku. W 2021 roku wartość brutto produktów dostępnych w serwisie eBay wyniosła 20,7 mld USD, a osiągnięte przez firmę przychody wyniosły 10,4 mld USD, co stanowi wzrost o 17 proc. rdr. (PAP Biznes)

