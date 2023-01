e-PIT czeka dłuższa przerwa serwisowa. Resort finansów podał szczegóły

Ministerstwo Finansów podało, że z powodu prac serwisowych planowane jest czasowe wyłączenie dostępu do usługi Twój e-PIT, czyli od godz. 16 w środę do czwartku (5 stycznia br.) do godz. 22.

„Informujemy, że ze względu na prace serwisowe usługa Twój e-PIT będzie niedostępna od 04 stycznia 2023 r. (środa) od godz. 16:00 do 05 stycznia 2023 r. (czwartek) do godz. 22:00” – podało w środę Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Twój e-PIT to usługa, oferowana przez Krajową Administrację Skarbową, która umożliwia rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. (PAP)

autor: Marek Siudaj

