Żyżyński (RPP) podtrzymuje ocenę. "Stopy proc. w Polsce do końca roku pozostaną raczej bez zmian"

fot. Jerzy Dudek / / FORUM

Członek Rady Polityki Pieniężnej, Jerzy Żyżyński, podtrzymuje swoją ocenę, że stopy procentowe w Polsce do końca roku pozostaną raczej bez zmian - wynika z wypowiedzi Żyżyńskiego dla agencji Reuters. Jego zdaniem, podwyżka może nastąpić w 2022 r.

"Polska gospodarka wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią, nie powinniśmy jej szkodzić podnosząc stopy procentowe. Bank centralny stara się nie robić zbyt nerwowych ruchów, mogłoby to zaszkodzić gospodarce" - powiedział członek RPP.

"Moim zdaniem, stopy procentowe w tym roku raczej nie wzrosną, podwyżka może nastąpić w przyszłym roku" - dodał.

Pod koniec sierpnia w rozmowie z PAP Biznes Żyżyński ocenił, że w związku z uwarunkowaniami pandemicznymi stopy procentowe raczej pozostaną bez zmian do końca bieżącego roku.

Przeczytaj także ING: podwyższona inflacja skłoni RPP do podwyżki stóp w listopadzie

Zdaniem członka RPP, podwyższona inflacja jest przejściowa.

"Wzrost inflacji jest przejściowy, spowodowany czynnikami znajdującymi się poza kontrolą polityki pieniężnej. Zatem to, co może zrobić bank centralny, to po prostu przeczekać ten moment. Inflacja w przyszłym roku spadnie" - powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters. (PAP Biznes)

pat/ asa/