Żyżyński: RPP może dyskutować o obniżce stóp proc., jeśli spadnie inflacja i tempo wzrostu PKB

Rada Polityki Pieniężnej może w maju dyskutować o obniżce stóp procentowych, o ile do tego czasu spadnie inflacja i obniży się tempo wzrostu gospodarczego - ocenia członek RPP Jerzy Żyżyński. Jest on zwolennikiem cięcia stóp od razu o 50 pb.

Żyżyński pytany przez dziennikarzy o możliwy termin decyzji RPP o obniżce stóp procentowych wskazał, że może to nastąpić już w maju.

"Wszystko zależy od tego, co się dzieje z gospodarką. Jeśli tempo wzrostu gospodarczego spadnie wyraźnie poniżej 3 proc. i spadnie inflacja, to będzie silna przesłanka, żeby obniżyć stopy" - powiedział Żyżyński w kuluarach konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

"Myślę, że już w maju będziemy mogli o tym dyskutować. Jestem za tym, żeby to było raczej 50 pb. Były propozycje, żeby ciąć o 25 pb, ale co to jest 25 pb, to nie ma żadnego oddziaływania" - dodał.

Żyżyński wskazuje, że przed podjęciem decyzji o cięciu stóp trzeba poczekać na dane o inflacji za luty.

"Jeśli inflacja liczona miesiąc do miesiąca spadnie w lutym, to będzie znaczyć, że ten wzrost cen z grudnia i stycznia się skończył" - powiedział.

"Jestem zwolennikiem tego, żeby nie działać nerwowo i nie kierować się ruchami krótkoterminowymi. Trzeba popatrzeć co się dzieje i dopiero wtedy interweniować. Jestem też zwolennikiem sygnałów stabilizujących nastroje" - dodał członek RPP. (PAP Biznes)

