Zyski przekraczające 150 proc. i miliard dopłat rocznych. Wpłaty powitalne z PPK powinny być już na kontach

Najnowszy zestaw danych dotyczący funkcjonowania PPK pokazuje, że zysk statystycznego uczestnika programu może przekraczać już 150 proc. po nieco ponad 4 latach oszczędzania. Rośnie też liczba rachunków, która przekroczyła na koniec stycznia 4 miliony. Dopłaty roczne dla uczestników przekroczyły miliardy złotych.

fot. beeboys / / Shutterstock

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,42 mln osób z 321 tys. podmiotów, co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca o 30 tysięcy osób. Jednocześnie liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 4 miliony. Więcej rachunków niż osób, wynika z tego, że pracownik może być zapisany do więcej niż jednego programu, jeśli na przykład pracuje w dwóch miejscach.

Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,07 proc., przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (72,02 proc.). Nadal prym wiedzie sektor prywatny, z partycypacją 52,63 proc. – dowiadujemy się z najnowszego wydania biuletynu PPK.

Średni wiek osób oszczędzających w PPK to bez zmian 39 lat. Największa partycypacja występuje w województwie mazowieckim, gdzie przekroczyła 63,3 proc. Kolejne województwa to dolnośląskie (50,1 proc.), wielkopolskie (48,3 proc.) oraz małopolskie (45,9 proc.). Najsłabiej w tym zestawieniu plasuje się województwo świętokrzyskie (25,9 proc.).

mojeppk.pl

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (FZD) wzrosła o 301 mln złotych i wynosi aktualnie 22,04 mld złotych. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, a średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na niezmiennie niskim poziomie 0,333 proc. – informuje biuletyn.

Na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), w zależności od grupy FZD, znajduje się średnio od 6 635 zł do 8 235 zł więcej, niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 124 proc. do 154 proc. zysku. Jest to wartość aktywów PPK bez wpłat pracownika podzielona przez wpłaty do PPK od pracownika w wysokości 2 proc.

mojeppk.pl

Uczestnicy PPK, którzy spełnili przesłanki uprawniające ich do wpłaty powitalnej (250 zł) w IV kwartale 2023 r., otrzymają ją do 14 lutego. Do 76,6 tys. uczestników PPK trafi z tego tytułu łącznie 19,1 mln zł. W sumie od startu programu z tytułu wypłat powitalnych (250 zł przy dołączeniu do programu) przekazano już 787 mln zł. Natomiast z tytułu dopłat rocznych (240 zł każdego roku) 1,064 mld zł.

Pierwszą z przesłanek do wypłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Druga wymaga wpłat podstawowych na rachunek PPK przez samego uczestnika za co najmniej 3 miesiące.

Należy pamiętać, że osoby, które - na skutek niespełnienia przesłanek nabycia uprawnienia do wpłaty powitalnej - nie otrzymają jej w lutym, mogą otrzymać ją (jeżeli spełnią opisane wyżej warunki w I kwartale 2024 roku) w kolejnym terminie wypłaty, czyli w maju – wynika z Biuletynu.

Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

Jak czytamy w Biuletynie, często pojawiają się wątpliwości pracowników, czy pracodawca „zapisał” ich do PPK lub czy odprowadza wpłaty na ich rachunek PPK. Wszystko to można sprawdzić w Serwisie MojePPK, w którym zarejestrowało się już ponad 614 tys.

Michał Kubicki