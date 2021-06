Zyski prodcentów gier z GPW. CD Projekt nie jest liderem

/ Bankier.pl

Piętnastka producentów gier notowanych na GPW zanotowała w I kwartale 2021 roku łącznie 165 mln zł zysku - wynika z wyliczeń Bankier.pl. Największą cegiełkę dołożył do tego jednak nie CD Projekt, a Ten Square Games. Większość producentów poprawiała wyniki względem zeszłego roku, mimo to branża w ostatnich miesiącach na GPW nie radzi sobie najlepiej.

Rok 2021 na GPW póki co nie należy do producentów gier. Branża, która przez kilka lat trwała w hossie, złapała zadyszkę. Widać to po indeksie WIG-Games, który jest obecnie jedynym branżowym indeksem na GPW z ujemną stopą zwrotu. Od początku stycznia stracił aż 25 proc. W jego skład wchodzi jednak tylko pięć firm, przez co teoretycznie nie oddaje on dobrze szerokiej sytuacji w branży. Ta jednak jest podobna. Z 15 deweloperów gier z głównego rynku GPW na plusie w tym roku jest jedynie sześciu. Mediana wyniku to -14,5 proc.

Wbrew pozorom I kwartał 2021 roku wcale nie był dla branży zły. 11 z 15 wspomnianych spółek poprawiło rok do roku kwartalne przychody. Dziewięć poprawiło zysk. W przypadku niektórych spółek wcześniejsze oczekiwania były jednak tak wywindowane, że nawet pokazanie świetnej dynamiki wyników nie powstrzymało spadków. Podobnie dywidendy, które w tym roku w branży będą rekordowe. Wypłaci je aż osiem spółek, a suma będzie najwyższa w historii (nawet jeżeli z wyliczeń odejmie się CD Projekt). Mimo to na notowania firm z branży zawitała poważna korekta.

Cieniem na branży kładą się oczywiście wyniki jej lidera, czyli CD Projektu. Firma po grudniowej premierze "Cyberpunka" zaliczyła w IV kwartale rekordowy kwartał z zyskiem na poziomie niemal 1 mld zł. W I kwartale sprzedaż gry się jednak załamała i spółka wypracowała ledwie 32,5 mln zł zysku netto. Ledwie, bowiem mowa o kwartale, który rozpoczął się trzy tygodnie po wypuszczeniu wyczekiwanej przez lata gry. Co istotne, jeszcze w grudniu CD Projekt wyceniano na 45 mld zł, obecnie jest to 1/3 tej sumy, a notowania firmy znajdują się w trendzie spadkowym.

Więcej od CD Projektu w I kwartale 2021 roku zarobiło Ten Square Games, które pokazało 52,7 mln zł zysku netto. Spółka preferuje inny model biznesowy, inwestuje pieniądze w akwizycję użytkowników i rozwój gier mobilnych opartych na mikropłatonościach. Generuje przez to bardziej regularne koszty, ale i bardziej regularne wpływy. Szczególnie, że Ten Square świetnie radzi sobie z monetyzacją, co pokazują regularne wzrosty wyników. Jednak co ciekawe, także i Ten Square nie uniknęło spadków notowań w 2021 roku, jest na minusie 21 proc. Spółka koryguje wcześniejsze mocne wzrosty wraz z branżą. Obecnie wyceniania jest na 3,2 mld zł.

Trzecie pod względem przychodów jest PlayWay, które postawiło na jeszcze inny model biznesowy - szerokie portfolio spółek i gier oraz celowanie w nisze przy dużo niższych kosztach produkcji. Spółka zarobiła w I kwartale 2021 roku 25,5 mln zł. I choć rok do roku to poprawa (+20,5 proc.), to jednak inwestorzy rozpieszczeni kilkoma lepszymi kwartałami w ostatnim czasie także i tutaj nieco sceptyczniej spojrzeli na wycenę spółki. Od początku roku notowania PlayWay spadły o 27 proc.

Wyniki finansowe producentów gier z GPW (w mln zł) I kw. 2021 I kw. 2020 Rok do roku Kapitalizacja Przychody Zysk netto Przychody Zysk netto Przychody Zysk netto CD Projekt 15 634,66 197,60 32,50 192,97 91,98 2,40% -64,67% Ten Square Games 3 175,81 174,11 52,68 95,02 35,34 83,24% 49,07% Huuuge (koryg.) 3 161,78 377,98 16,59 314,08 52,87 20,34% -68,62% PlayWay 3 072,96 47,10 25,52 35,08 21,17 34,27% 20,54% People Can Fly 1 685,06 30,87 7,82 25,93 8,68 19,06% -9,96% 11bit studios 1 222,93 14,84 3,56 30,52 16,53 -51,39% -78,47% Creepy Jar 633,91 8,21 4,78 1,18 0,84 597,37% 469,29% All in Games 545,99 4,91 8,62 2,12 -5,96 132,23% - Boombit 358,31 42,89 3,82 37,79 6,37 13,50% -40,02% CI Games 280,82 9,52 2,71 12,30 1,50 -22,62% 80,65% Artifex Mundi 182,02 10,52 3,29 5,62 1,41 87,18% 133,76% Ultimate Games 166,05 4,90 2,48 2,16 1,26 126,85% 96,67% Games Operators 79,72 1,89 0,88 1,59 0,49 18,87% 80,16% Gaming Factory 77,28 0,27 0,05 0,59 0,27 -54,24% -81,48% T-Bull 28,70 1,52 -0,70 1,64 -0,05 -7,66% - SUMA 30 306,00 927,14 164,60 758,60 232,71 22,22% -29,27% ŚREDNIA 2 020,40 61,81 10,97 50,57 15,51

Warto dodać, że wśród spółek, które mają w tym roku dodatnią stopę zwrotu są m.in. Boombit (po zmianie strategii) czy 11bit (nie dzielące się zyskiem i wciąż pracjące nad nową dużą grą), czyli firmy, które zysku rok do roku wcale nie poprawiły. Ich akcje wcześniej w 2020 roku zachowywały się jednak nieco spokojniej niż papiery PlayWay czy Ten Square. To w pewnym sensie pokazuje, że dużą rolę w obecnej sytuacji w branży odgrywają nie tylko wyniki, ale i szersze zmiany sytuacji firm oraz po prostu pewna korekta nastrojów po wcześniejszych mocnych zakupach.

Należy także pamiętać, że branża gier jest bardzo specyficzna. Z jednej strony często największe wzrosty towarzyszą okresowi nadziei (przed premierą gry), a nie samego sukcesu (premiera gry). Dodatkowo wyniki u spółek działających w modelu jednej premiery na kilka kwartałów/lat są bardzo nieregularne. Przykładowo People Can Fly pokazał w I kwartale 2021 roku zysk na poziomie 7,8 mln zł, jednak w porównaniu z faktem, że 1 kwietnia miała miejsce premiera gry "Outriders", wyniki spółki za I kwartał schodzą na boczny plan.