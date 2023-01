Zyski gangów przerzucających ludzi do Wielkiej Brytanii zwiększyły się stukrotnie

Gangi zajmujące się przemytem ludzi do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche zarobiły w zeszłym roku 183 miliony funtów (prawie miliard złotych) - wynika z analizy przeprowadzonej przez opozycyjną Partię Pracy, którą przywołuje w czwartek stacja GB News.

fot. Alex Robinson / / Interfoto

To oznacza, że zyski gangów zajmujących się przerzutem ludzi do Wielkiej Brytanii przez ostatnie trzy lata zwiększyły się aż stukrotnie.

Partia Pracy podała te liczby, zapowiadając utworzenie - w przypadku przejęcia władzy w kraju - nowej, elitarnej jednostki w ramach Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), która zajmowałaby się tylko ściganiem gangów przemytniczych oraz przejmowaniem ich aktywów. Jak wskazali laburzyści, tropienie przepływów finansowych jest kluczem do walki z przemytem ludzi.

W zeszłym roku przez kanał La Manche przedostało się do Wielkiej Brytanii - zazwyczaj na pontonach i niewielkich łodziach - 45 756 nielegalnych imigrantów, co stanowiło wzrost o ok. 60 proc. w stosunku do roku 2021, który do tej pory był rekordowy.

Rządząca Partia Konserwatywna od dawna wskazuje, że za trwający od kilku lat drastyczny wzrost liczby nielegalnych imigrantów odpowiadają gangi przestępcze, a zdecydowana większość przedostających się w ten sposób to nie uchodźcy z terenów objętych konfliktami, lecz migranci ekonomiczni, który płacą przemytnikom duże pieniądze za przerzut. Według francuskiej policji, średnia cena takiej usługi to 4000 funtów. (PAP)

