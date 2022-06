Zysk netto sektora bankowego w I-IV '22 wyniósł 9,2 mld zł, wzrósł rdr 111 proc.

Zysk netto Grodna w 2021/22 wyniósł 43,4 mln zł, wzrost rdr o 216 proc. [szacunki]

Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2021/2022, czyli od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r., skonsolidowany zysk netto wyniósł 43,4 mln zł, co oznacza wzrost o 216 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Przychody wyniosły 1.193,7 mln zł wobec 711,7 mln zł w poprzednim roku obrotowym, a EBITDA wzrosła do 63,6 mln zł z 24,6 mln zł przed rokiem.